Und das ohne Band. Nur er, seine Gitarre und eine Loop-Station, also ein Gerät, das kontinuierlich das wiederholt, was er einsingt, oder spielt.

Reibungslos hat Sheeran sich durch sein Set performt – inklusiver aller Hits. Von schnell auf langsam, immer im Wechsel. "I See Fire", "Happier" und als Zugabe der Song, der als einer der meistgestreamten in die Musikgeschichte eingegangen ist: "Shape Of You" wurde beispielsweise bei Spotify knapp zwei Milliarden Mal gehört.

Selbst wenn man es schlecht finden will, viel Kritik gibt es nicht zu finden: Der Sound von der blauen, ovalen Bühne für das Olympiastadion ist mehr als erträglich. Sheeran, in schwarzem Shirt und weißem Longsleeve darunter, performt auf den Punkt.