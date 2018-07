imago stock&people/Panoramic Audio: Inforadio | 30.07.2018 | Susanne Bruha | Bild: imago stock&people/Panoramic

Konzertkritik | Zitadelle Spandau - Joan Baez singt zum Abschied ganz bescheiden

30.07.18 | 07:44 Uhr

Joan Baez ist Gitarristin, Protestliedsängerin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin und die Grand Dame der amerikanischen Folkmusik. Jetzt ist die 77-Jährige auf Abschiedstournee. In der Zitadelle Spandau sangen die Fans mit ihr gemeinsam Servus. Von Susanne Bruha

Auf der schwarzen Bühne strahlt nur genau ein Scheinwerfer geradewegs auf Joan Baez' weißhaarigen Kopf. Der scheint so hell, dass es wirkt als trüge sie einen Heiligenschein. Dermaßen erhellt erntet die große Dame des Folk zur Begrüßung Standing Ovations. Die Zitadelle ist bestuhlt und als dann alle wieder sitzen, legt Baez los. Ganz allein begleitet sie sich auf der Akustikgitarre. Das erste Lied ist der Bob Dylan Song "Don‘t think twice it‘s All Right".

Ein halbes Jahrhundert später – eine Oktave tiefer

Die Stimme von Joan Baez ist – fast sechzig Jahre nach Beginn ihrer Karriere 1959 – um mindestens eine Oktave tiefer gerutscht. Dunkel und warm klingen ihre Interpretationen, sie spielt fast ausschließlich Coversongs. Die Gitarre ist zunächst ein bisschen zu laut eingestellt, es scheppert, aber das pendelt sich ein. Als ihr "big orchester" dann auftritt, hat man sich reingehört in den Baezschen Sound. Das "big orchester" besteht aus genau zwei Musikern und einer Backroundsängerin, die Baez teilweise auch mit Solo unterstützt, was vielen Songs sehr hilft, denn gerade in die Höhen packt es Baez nicht mehr. Der Mann am Schlagzeug ist übrigens Baez' Sohn Gabriel. Die meisten Songs moderiert Baez an, indem sie deren Inhalt zusammenfasst. Im älteren Publikum wird jetzt viel geflüstert, viele Leute brauchen Übersetzung aus dem Englischen. Bei vielen Liedern reicht aber auch eine Überschrift, wie bei "The President sang amazing Grace". Das Lied von Zoe Mulford erzählt von der Schießerei eines weißen Mannes 2015 in Charleston, der in einer Kirche neun schwarze Menschen erschoss. Ein Lied, das in Herz und Bauch geht, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Am Ende singt sie "My President sang amazing Grace" – ein kleines Wörtchen, das viel über den aktuellen amerikanischen Präsidenten und aktuelle Politik erzählt.

Baez' lässt den Protestliedern das Rampenlicht und nimmt sich selbst zurück

Cover an Cover reiht die Sängerin, viele von Bob Dylan, den sie als jungen Musiker nicht nur entdeckte, sondern mit dem sie auch eine Beziehung hatte. Ihren eigenen größten Hit "Diamonds and Rust" reiht sie ganz bescheiden ein. Joan Baez geht es immer noch um die Sache, auch auf ihrer Abschiedstournee nimmt sie sich zurück und lässt den vielen Protestliedern das Rampenlicht. Dabei geht es ihr um aktuelle Themen. Einen Song widmet sie den zerrissenen mexikanischen Familien an der US-amerikanischen Grenze. "The Times are A Changin" singt sie für die schwedischen Studentin, die durch ihr Stehenbleiben im Flugzeug eine Abschiebung verhinderte. Am Ende singen das Publikum und Baez gemeinsam eine Art Revolutionsschlager-Hitparade durch: Gracias a la Vida, Imagine, Sag mir wo die Blumen sind. Ein bisschen Wirbel um die eigene Person und das Lebenswerk hätte Joan Baez ruhig machen dürfen. Wo sie doch so viel erlebt hat: Protest gegen Rassentrennung, Martin Luther King, Woodstock, Vietnamkrieg, etc. pp. Es hätte ein rührseliger, pathetischer Abend werden können. So war es ein bescheiden authentischer. An dessen Ende Joan Baez auch nicht "Lebwohl", sondern auf Deutsch "Auf Wiedersehen" ins Mikro rief. Offenbar geht der Protest weiter. Gründe gäbe es genug. Sendung: Inforadio, 30.07.2018, 06:55 Uhr