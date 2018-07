Sie lacht, animiert zum Mitschnipsen und Mitsingen, macht sich einen Spaß daraus, ihr Publikum auch mal zu verschaukeln, indem sie es Lautfolgen nachsingen lässt, die es sich unmöglich merken kann. Vokalgymnastik nennt sie das. Das sorgt für Lacher und gute Laune. Dann möchte Gardot wissen, wer gerade so richtig bis über beide Ohren verliebt ist? Und wer nicht? Wie wäre es mit Platztausch und einer Runde analogem Tindern? Dann singt sie passend dazu "Baby I‘m a Fool", einen Song über eine verrückte Liebe vom Erfolgsalbum "My One and Only Thrill" aus dem Jahr 2009.

Nichts, außer ihrer dunklen Brille, deutet noch darauf hin, dass ihr Leben vor 15 Jahren fast zu Ende gewesen wäre. Ihre Musikerinnenkarriere begann mit einem tragischen Fahrradunfall. Ein Jeep nahm ihr die Vorfahrt, sie verlor ihr Gedächtnis, konnte nicht mehr laufen und sprechen. Vor ihrem Unfall hatte sie Piano in Bars gespielt. Dann half ihr eine Musiktherapie, gesund zu werden. Es war der Impuls für ihre Karriere. Mittlerweile hat sie vier Studioalben und ein Live-Album veröffentlicht und gilt als eine der aufregendsten musikalischen Entdeckungen des letzten Jahrzehnts.

Am Donnerstagabend untermauert sie das im Admiralspalast. Melody Gardot liefert einen Abend ab, der hypnotisiert, knistert und begeistert. So sehr, dass es am Ende Standing Ovations gibst und die Fans ihr Idol auch nach zwei Zugaben nicht gehen lassen wollen. Die Saalmusik geht schon an, aber das Publikum macht minutenlang Radau, und so lassen sich Melody Gardot und ihre vierköpfige Band noch mal erweichen. Die Sängerin fällt vor ihren Fans auf die Knie und singt dann ein letztes Lied. Wow, was für eine Frau, was für ein Abend!