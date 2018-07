Das Museum der Havelländischen Malerkolonie in Schwielowsee feiert sein zehnjähriges Bestehen. Am Ende des 19. Jahrhunderts zog es viele Künstler in die Region, an sie wird regelmässig in Ausstellungen erinnert. Von Sigrid Hoff

Das Wasser schimmert in unterschiedlichen Blautönen, die Wolken spiegeln sich in der Oberfläche, ein Segelboot liegt am Ufer. Auf einer zum See abfallenden Düne sind Menschen als bunte Tupfer angedeutet, Erholungssuchende, die den Sommertag am See genießen.

1927 malte Hans-Ott Gehrcke diese stimmungsvolle Ansicht vom Schwielowsee in kräftigen Ölfarben. 30 Jahre zuvor hatte bereits Karl Hagemeister den Blick von Ferch über den See auf die Kirche von Geltow mit Pastellkreiden festgehalten. Diese Bilder gehören zu der Sammlung von insgesamt rund 100 Kunstwerken, die das Museum Havelländische Malerkolonie in Ferch in zehn Jahren aufbauen konnte. Es wurde am 25. Juli 2008 in einem reetgedeckten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert eröffnet. Das Ziel: Die Erforschung und Präsentation von Künstlern, die aus dem Havelland stammen oder sich ab 1900 hier niederließen, um sich unter den Einfluss der französischen Impressionisten der Freiluftmalerei zu widmen. "Bis jetzt, dank gemeinsamer Bemühungen, haben wir mehr als 160 Malerinnen und Maler, Illustratoren und Bildhauer entdeckt, die wir in Ausstellungen und Publikationen hier präsentieren", betont Jelina Jamaikina, die wissenschaftliche Leiterin des Museums.