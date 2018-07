Neues Exil-Museum soll am Anhalter Bahnhof entstehen

Für das geplante Exilmuseum in Berlin könnte sich ein Standort gefunden haben. Die Initiatoren, eine Stiftung um den ehemaligen Kulturstaatssekretär André Schmitz und Kunsthändler Bernd Schultz, befürworten nun einen Neubau am Anhalter Bahnhof. Das berichten "Berliner Morgenpost" und "Tagesspiegel".

Ursprünglich sollte das Museum in eine Stadtvilla in Berlin-Charlottenburg einziehen, dem heutigen Sitz des Käthe-Kollwitz-Museums. Das Kollwitz-Museum hätte dann ausziehen müssen. An diesen Plänen gab es Kritik, zumal schnell klar wurde, dass die Villa für die Ausstellung zu klein gewesen wäre.