Konzertkritik | Rufus Wainwright in Schöneberg

Rufus Wainwright ist einer der wichtigsten Songwriter der letzten Jahrzehnte. Vor genau 20 Jahren veröffentlichte der Mann mit der Samtstimme sein Debüt. Am Dienstag war er in Berlin. Raffaela Jungbauer hat den überraschend himmlischen Abend erlebt.

Der Abend beginnt mit einer verzweifelten Suche. Aber nicht nach Seelentrost wie sonst in einer Kirche, sondern mit der Suche nach einem Sitzplatz. Wer hätte gedacht, dass es in Gotteshäusern so viele Bänke gibt, von denen aus man den Altar gar nicht sehen kann?

Doch mit ein bisschen Verbiegen geht das schon.