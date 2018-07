imago/7aktuell Audio: Kulturradio | 20.07.2018 | Oliver Kranz | Bild: imago/7aktuell

Netzwerk "Book A Street Artist" - Balanceakt zwischen Geldverdienen und Glaubwürdigkeit

21.07.18 | 10:37 Uhr

Graffiti-Künstler, Artisten oder Jongleure, die in Parks auftreten: Straßenkunst ist in Berlin ein Touristenmagnet. Viele Straßenkünstler kann man für Zuhause buchen, zum Beispiel über das Netzwerk "Book A Street Artist". Von Oliver Kranz

Erdem Kaya alias EBM ist ein Mann wie ein Orchester. Er ist amtierender Berliner Meister im Beatboxen. Wenn er am Wochenende im Mauerpark auftritt, hat er keine Lust, einen Großteii seiner Arbeitszeit in die Kontaktpflege und das Akquirieren von Aufträgen zu stecken. Deshalb ist er Mitglied im Online-Netzwerk "Book A Street Artist". "Hauptsächlich werde ich für Shows gebucht, etwa Firmenevents oder Sommerfeste", sagt Kaya. Mal tritt er solo auf, mal mit Band. Mal präsentiert er nur eine Nummer, mal ein ganzes Programm: Der Kunde ist König. Nebenbei gibt Kaya Workshops.

Die Idee entstand vor fünf Jahren

"Book A Street Artist" versteht sich nicht als kommerzielle Agentur. Wie oft sich ein Künstler Aufträge über das Netzwerk vermitteln lässt und wozu er sich verpflichtet, bleibt ihm selbst überlassen. Laut Netzwerkgründerin Charlotte Specht ist das der Unterschied zur klassischen Agentur, die oft ihre Künstler losschickt und sagt: "Sei da und mach das." Das Netzwerk entstand vor fünf Jahren in Lissabon. Specht studierte dort Management und war von der Straßenkunstszene der Stadt fasziniert. Sie fragte sich, wie die Künstler leben und finanziell über die Runden kommen. Gemeinsam mit Mario Rueda startete sie eine Umfrage. Dabei habe sich herausgestellt, dass Straßenkünstler zwei Fragen umtrieben. Erstens: "Die Illegalität der Arbeit. Weil in Lissabon - wie in den meisten Städten auf der ganzen Welt - Straßenkunst illegal ist." Zweitens: "Wie kann ich mehr machen und mehr Aufträge bekommen?"

500 Straßenkünstler sind Teil des Netzwerks

Für das Problem der Promotion fanden Charlotte Specht und Mario Rueda eine Lösung. Sie stellten Videos und Texte zu den Künstlern ins Internet, bekamen sofort Buchungsanfragen von Firmen. Das Internetportal "Book A Street Artist" war geboren. Doch das wirtschaftlich kriselnde Portugal erschien den Gründern bald zu klein. 2015 verlegten sie ihre Zentrale nach Berlin und begannen hiesige Künstler zu vermitteln. Inzwischen betreut das Netzwerk mehr als 500 Kreative. "Wir sind in Deutschland und Portugal vertreten und 10 Prozent dieser Künstler sind auf der ganzen Welt verstreut, teilweise in den USA oder Frankreich", so Specht.

Balance zwischen Geldverdienen und Glaubwürdigkeit

Zu den Kunden von "Book A Street Artist" gehören große Firmen und Agenturen, aber auch kleine Vereine und Privatkunden: Für Wohnzimmerkonzerte und Kindergeburtstage genauso wie für Produktpräsentationen oder Festveranstaltungen großer Konzerne. "Momentan läuft es ziemlich gut", sagt Graffitikünstler Vesuv. "Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass gerade viel Art angesagt ist, zum Beispiel Live Painting bei Events. Viele wollen diesen Urban Spirit in ihrem Unternehmen aufnehmen" sagt er. Durch die Vermittlung von "Book A Street Artist" hat Vesuv gerade eine Wand in der Firmenzentrale eines großen Keramikwarenherstellers gestaltet. Das Logo des Konzerns sollte ins Bild integriert werden. Damit hat Vesuv keine Probleme: "Die Balance ist halt wichtig, dass man gut über die Runden kommt und trotzdem immer noch seine Sachen machen kann."

Kunst versus Werbung

Die Rechnung ist einfach: Ein gemaltes Firmenlogo finanziert ihm mehrere andere Arbeiten. Doch die Balance zu finden, ist schwer. Ein Straßenkünstler, der zu stark auf die Wünsche seiner Auftraggeber eingeht, kann schnell seine Glaubwürdigkeit verlieren. Daher rät Charlotte Specht sowohl den Künstlern als auch den Kunden davon ab, Logos oder Werbebotschaften zum Gegenstand der Arbeit zu machen. "Kunst ist Kunst", sagt sie. "Und Werbung ist Werbung". Das sollte man nicht vermischen, meint Specht. "Wir sind der Straße immer noch treu und wollen mehr freie Kunst für alle zugänglich machen", so Specht. Zum Beispiel in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Deswegen ist sie mit Politikern in Berlin und Lissabon im Gespräch, um für Straßenkünstler mehr legale Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen.