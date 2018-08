Mikkael Kukkula Audio: Kulturradio | 27.08.2018 | Frauke Thiele | Bild: Mikkael Kukkula

4. Berlin Circus Festival eröffnet - Luftnummern und Clowns der Generation Instagram

27.08.18

Trotz Youtube und Bingewatching: Auch der gute alte Zirkus hat noch immer Tradition. 28 internationale, moderne Produktionen zeigt das diesjährige Berlin Circus Festival. Auch die Zuschauer begeben sich dabei auf ganz neue Wege. Von Frauke Thiele

Das Artisten-Duo Coming Soon spielt draußen auf dem Festivalgelände: In ihrer Show rennen Manel und Nilas auf der Stelle, jeder versucht der Beste der Schnellste zu sein, bis zur Erschöpfung. Der eine will sich ausruhen, der andere will die Höchstleistung. Sie begreifen aber nach und nach, dass es nur gemeinsam geht.

Tanz um das Schleuderbrett und am chinesischen Mast

Nilas und Manel ringen miteinander, sie umtanzen sich, und sie umtanzen auch das Schleuderbrett, wirbeln sich gegenseitig damit hinauf bis zum chinesischen Mast und scheinen auch dort hoch oben weiter an der Stange zu tanzen. Die beiden bringen das Publikum zum Lachen und überraschen es: "Wenn man ein Stück entwickelt, will man immer etwas Neues probieren, sich selbst herausfordern und neue Dinge entdecken", meint Nilas.

Höchstleistung und Vertrauen

Die beiden Artisten Nilas und Manel haben sich an der Zirkushochschule in Stockholm kennengelernt. "Wir machen alles im Duo: das Schleuderbrett, die Partnerakrobatik und auch am Chinesischen Mast. Wir brauchen einander", sagt Manel, der ursprünglich aus Spanien kommt. Vertrauen und Zusammenarbeit seien für ihre Zusammenarbeit sehr wichtig. Höchstleistung auf der einen Seite, Gemeinsamkeit auf der anderen, genau das ist das Thema der Show "Gregarious". Das Wort bedeutet im Spanischen "gesellig sein". Im Radsport bezeichnet es denjenigen, der den anderen Windschatten verschafft und sie mit Wasser versorgt, also alles für den Erfolg des Teams macht.

Ganz neue Wege

Nicht nur die Artisten probieren jedoch neues aus, auch die Zuschauer begeben sich beim Berlin Circus Festival auf ganz neue Wege. In dem großen Zelt ist Platz für bis zu 600 Zuschauer. Außen ist es ganz weiß, innen dunkelblau mit schlichten Holzbänken und die Zuschauer wissen nicht, was sie darin erwartet. Hier wird ein Großteil der 28 Produktionen gezeigt, alle ausgewählt von den Festivalmachern selbst. Die Idee sei, eine möglichst große Bandbreite aufzuzeigen, verschiedene Interpretationsformen von Zirkus aufzuzeigen, sagt Josa Kölbl, einer der Festivalleiter.

infos im netz Mikkael Kukkula Berlin Circus-Festival Noch bis Sonntag 2. September auf dem Tempelhofer Feld. Eingang direkt an der S-Bahn Tempelhof

Clowns der Generation Instagram

Da sind zum Beispiel die drei unkonventionellen Clowns vom Sirqus Alfon, ebenfalls aus Schweden. Sie sind alles andere als klassisch, tragen schrille Kostüme, haben eine skurrile Mimik, sind wild und laut. Sie singen durchs Megaphon, spielen Schlagzeug in der Luft, tanzen ekstatisch und drehen dabei ständig Videos von sich und den Zuschauern. Die Videos werden live gestreamt, manchmal auch auf sehr originelle Weise verfremdet. Digital und analog sind beinahe nicht mehr auseinander zu halten. Und das Publikum darf selbst posten und mitmachen. Es kreischt, stampft und ist begeistert!

Intime Einblicke in die Arbeit der Artisten

Natürlich ist nicht jedes Stück beim Berlin Circus Festival so extrovertiert. Es gibt auch ganz intime, persönliche Arbeiten, die sich tiefgehend mit einem Thema beschäftigen oder dokumentarische Einblicke in die Arbeitsweise der Artisten geben, etwa das dritte schwedische Stück am Eröffnungswochenende, "Extreme Symbiosis". Das Hand-zu-Hand-Duo Henrik&Louise zeigt in ihrer dokumentarischen Performance Videoaufnahmen ihres harten Probenalltags und beschreibt, wie wichtig die körperliche und emotionale Stabilität in der Artistik ist – und wie leicht man diese verlieren kann.

Moderner Zirkus in Berlin angekommen

Diese ganze Bandbreite moderner Zirkuskunst möchte das 4. Berlin Circus Festival zeigen möchte. "Ich glaube, wir können wirklich behaupten, dass das Festival angekommen ist in Berlin", meint Johannes Hilliger, der zweite Festivalleiter. Es sei schön zu sehen, dass die Leute die unterschiedlichen Produktionen so gut annehmen. Zeitgenössischer Zirkus hat mit dem 4. Berlin Circus Festival also seinen festen Platz im Berliner Kulturgeschehen gefunden. Zum zweiten Mal wird dieses junge Festival bereits schon vom Hauptstadtkulturfonds gefördert.