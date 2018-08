imago/Martin Müller Audio: Inforadio | 14.08.2018 | Susanne Bruha | Bild: imago/Martin Müller

Konzertkritik - Arcade Fire beamen ihre Fans zurück in die Nuller-Jahre

14.08.18 | 07:36 Uhr

Sie gilt immer noch als eine der besten Livebands der Welt. Trotzdem kriegt die kanadische Rockband Arcade Fire die Zitadelle in Spandau nicht restlos ausverkauft. Doch wer da war, erlebte einen Abend mit alten Hits und einigen Raritäten. Von Thomas Blecha

Bei einer Band, die im Schnitt drei bis vier Jahre für ein neues Album braucht, hat es überrascht, dass Arcade Fire nach nur gut einem Jahr erneut einen Auftritt in Berlin gibt. Zumal die Band aus Montreal nicht viel neues Material mitbringen konnte. Zwar war 2017 bei ihrem Gig in der Wuhlheide das jüngste, fünfte Album der Band - "Everything Now" - noch nicht veröffentlicht, aber die ersten Vorauskopplungen bereits von der Kritik zerrissen worden und bei vielen eingefleischten Fans durchgefallen. Arcade Fire, eine der bedeutendsten Indie-Rockbands der Nuller-Jahre, klingt jetzt wie Abba, so der Tenor. So verwundert auch nicht, dass im Gegensatz zur Wuhlheide mit ihren 17.000 dieses Mal vielleicht noch rund 5.000 Konzertgänger den langen Weg nach Spandau auf sich genommen haben. Ausverkauft war die Zitadelle am Montagabend nicht. Und wir sprechen hier von einer Band, die bei großen Festivals weltweit stets einer der Headliner ist, die von David Bowie seit der ersten Stunde vergöttert und oft mit U2 und Coldplay verglichen wurde (auch wenn das musikalisch ein unsäglicher Vergleich ist, aber es muss wohl daran liegen, dass Arcade Fire einst als Vorband von U2 aufgetreten sind).

Arcade Fire nimmt die Fans mit zu den Anfängen ihrer Bandgeschichte

Da steht sie nun in Spandau, diese neunköpfige, hippieske Multiinstrumentalisten-Talententruppe (ja, sie können wirklich alle unglaublich viele Instrumente spielen) um das Musikerpaar Win Butler und Régine Chassagne, der kreative Kern der Band. Er mit zu großem Hut und immer noch ohne Frisur. Sie im weißen Anzug und auffälligen Handschuhen. Beide in knallroten Boots.

Aber zurück zum Eigentlichen, zur Musik. Und "zurück" ist da ein gutes Stichwort für dieses dann doch außergewöhnliche Konzert. Denn statt eisern mit dem bereits erwähnten "Abba-Song" zu starten, nehmen Arcade Fire ihre Berliner Fans mit zu den Anfängen ihrer Bandgeschichte - und eröffnen den Abend mit "Wake up", ausgerechnet! Der Ohohohohoh-Klassiker, der sonst als emotionsgeladener Gänsehaut-Rausschmeißer eine sichere Bank ist. Und sie schieben gleich "Power Out" und "Laika" nach, allesamt Songs des Debutalbums von 2004. Gefolgt vom noch älteren, wunderschönen "Headlights Look Like Diamonds", das die Band äußerst selten live spielt.

Es scheint, als ob die Fans sich erst einmal schütteln müssen, vor allem die Röhrenjeansträger (ja, es gibt sie noch, auch wenn ihre Seitenscheitel mittlerweile angegraut sind), um zu glauben, dass sie die alten Hits gleich zu Beginn genießen müssen. Erst nach einer knappen halben Stunde gibt es mit "Electric Blue" eine Nummer vom neuen Album - allerdings klingt sie auf dem Album auch wesentlich besser als live von Régine Chassagne an diesem Abend mit quiekender Stimme vorgetragen. Besser funktioniert die darauffolgende, allerjüngste Singleauskopplung "Put Your Money On Me", dieser nur scheinbar "abbaeske" Ohrwurm, dessen Songtext die Korrumpierbarkeit menschlicher Beziehungen und gleich unserer gesamten modernen Welt offenlegt. Eine besonders gelungene Textzeile: "When Silicon Valley's melted back into silicon, we'll find a way to survive."

Doch mit der Technikkritik übertreibt es der oft als Kulturpessismist daherkommende Frontmann Win Butler etwas, als er gegen Ende der Show einem Besucher in der ersten Reihe das Handy aus der Hand reißt und nach dem Refrain von "Reflektor" einfach in die Menge gleiten lässt. Dabei hat Butler solche Starallüren überhaupt nicht nötig. Kurz zuvor hat er mit "The Suburbs" am Piano für den emotionalen Höhepunkt in der Zitadelle gesorgt - der melancholische Titelsong des gleichnamigen und kommerziell erfolgreichsten Albums von Arcade Fire. Er beschreibt das Verlorensein in den Vorstädten dieser Welt voller öder Vorgärten, Bürgersteige und Parkplätze. Ein Gefühl, dass viele in Berlin, dieser Stadt voller zugereister Kleinstädter, nur allzugut nachempfinden können.