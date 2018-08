rbb/ Ula Brunner Audio: Inforadio | 01.08.2018 | Maria Ossowski | Bild: rbb/ Ula Brunner

Artur Brauner zum 100. Geburtstag - "Ich habe mir versprochen, niemals die Opfer zu vergessen"

01.08.18 | 07:03 Uhr

Man feierte ihn als Wirtschaftswundermann, als "Sonnenkönig" brachte er Glamour und Stars nach West-Berlin. Artur "Atze" Brauner ist als Filmproduzent eine Legende. Doch er versteht sich auch als Mann mit einer Mission. Von Ula Brunner

Sein Oberlippenbärtchen glänzt lackschwarz, die Augen funkeln unter dunklen Brauen – auch hochbetagt ist Artur "Atze" Brauner“ eine eindrucksvolle Erscheinung. Zwar ist der umstrittene Filmproduzent nicht mehr so agil und eloquent, wie in früheren Jahren, und längst führt seine Tochter Alice die Geschäfte. Doch er ist noch immer dabei. Bei der diesjährigen Berlinale verkündete er beim Gang über den roten Teppich: "Ich werde bestimmt zehn Partys besuchen." Der Mann ist eine lebende Legende. Seit über 70 Jahren lebt der gebürtige Pole in Berlin. Standesgemäß residiert er in seiner Villa in der Königsallee 18, wo in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Stars wie Romy Schneider, Heinz Rühmann, Robert Siodmak oder O. W. Fischer ein- und ausgingen.

Brauner 1953 auf einer Cocktailparty zu Ehren von Yvonne de Carlo | Bild: imago//ZUMA/Keystone

Hartnäckiger Sonnenkönig

Zugegeben: In den letzten Jahren ist "Berlins Sonnenkönig", wie man ihn in den Neunzigern nannte, vor allem wegen seiner Steuerschulden in eindrucksvoller Millionenhöhe in den Schlagzeilen. Die Familie verfügt noch immer über einen großen Immobilienbesitz in Berlin, dem Finanzamt gegenüber beweist Brauner allerdings eine ähnliche Hartnäckigkeit, wie bei der Realisation seiner Filmprojekte.

Wie kein anderer hat Brauner das deutsche Nachkriegskino geprägt, Glanz und Glamour nach West-Berlin geholt. Seine CCC in Berlin-Spandau ist die älteste noch aktive Produktionsfirma in Deutschland. Weit über 500 Filme sind hier entstanden, überwiegend massentaugliche Unterhaltungsware: Melodramen, Old-Shatterhand-Western, Edgar-Wallace-Krimis, Abenteuerschinken, einige Sexstreifen.



Doch die CCC-Studios stehen von Anfang an auch für unbequeme Filme, für die unermüdliche Auseinandersetzung mit NS-Diktatur und Holocaust. Es ist Brauners Verdienst, dass sein eigenes Schicksalsthema zu einem zentralen Anliegen des deutschen Kinos werden konnte.



Eine Berliner Filmlegende wird 100

Bild: imago Der legendäre Filmproduzent Artur Brauner kann auf Hunderte Produktionen zurückblicken.

Bild: dpa/Klaus Heirler Viele Verwandte Brauners wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Dennoch sah der jüdische Produzent nach dem Krieg seine Zukunft in Deutschland. Am 16. September 1946 gründete Brauner, unterstützt von Verwandten und Freunden, in Berlin die Central Cinema Compagnie (CCC-Film).

Bild: dpa/Brauner-Produktion Artur Brauner wurde 1918 im polnischen Lodz geboren. Als Sohn aus bürgerlich-jüdischem Hause war er während des Zweiten Weltkriegs der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Viele seiner Angehörigen fielen dem Massenmord zum Opfer. In seinen Filmen ging es Artur Brauner vor allem darum, die deutsche NS-Vergangenheit aufzuarbeiten.

Bild: imago//ZUMA/Keystone Im Rekordjahr 1958 produzierte die CCC 19 Filme. Brauner stieg zu Europas erfolgreichstem unabhängigen Produzenten auf. Das Magazin "Der Spiegel" widmete ihm gar eine Titelstory.

Bild: imago/teutopress In den 1960er Jahren schaffte es Brauner nicht, eine eigene Alternative zum aufkommenden jungen deutschen Film zu etablieren. 1965 entließ er den größten Teil seiner 230 Mitarbeiter, 1970 schloss er das CCC-Studio in Eiswerder ganz.

Bild: imago/teutopress Er sprang vorübergehend auf die Sexfilmwelle auf. Auch mit TV-Produktionen versuchte er, den Betrieb des Studios zu erhalten. Von 1972 bis 1980 produzierte die CCC nur etwa zehn Filme.

Bild: dpa/Julia Terjung Ab den 1980er und 1990er Jahren konzentrierte sich Brauner ganz auf seinen "jüdischen Zyklus".

Bild: imago/United Archives Brauners wohl bekannteste Produktion "Hitlerjunge Salomon" (Agnieszka Holland, 1990) wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Bild: imago Im Jahr 1991 wurde die Artur-Brauner-Stiftung gegründet. Mit der Stiftung möchte er Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturkreise, Hautfarben und gesellschaftlicher oder ethnischer Herkunft fordern.

Bild: imago Allen Kommerzproduktionen zum Trotz – die filmische Erinnerung an den Holocaust blieb Brauners eigentliche Lebensaufgabe: "Ich hab mir geschworen: Falls ich überlebe, würde ich denjenigen Opfern ein Denkmal setzen."

Bild: imago Die Israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt Brauner seit 2009, indem 21 seiner Produktionen, die einen Bezug zur Shoah aufweisen, ständig in der Gedenkstätte gezeigt werden. Der so Geehrte bezeichnete diese Vorführungen als "Krönung meines Filmschaffens".

Play Pause Fullscreen





















Am 1. August 1918 in Łódź geboren, überlebt der Sohn aus bürgerlich-jüdischem Hause den Zweiten Weltkrieg, weil er sich in den Wäldern versteckt. Der größte Teil seiner Familie hingegen fällt dem Massenmord zum Opfer. Seine spätere Ehefrau Maria, Tochter eines jüdischen Theaterdirektors in Lemberg, übersteht die Verfolgung durch die Nazis mit arischen Papieren. Über 70 Jahre wird Brauner mit ihr verheiratet sein, bis zu ihrem Tod im Dezember 2017.

Aufbauarbeit in Berlin

Während seine Eltern nach Israel auswandern, sieht der junge Brauner nach dem Krieg ausgerechnet in Berlin seine Zukunft. Am 19. September 1946 gründet er nach zähem Ringen um die erforderlichen Lizenzen die Central-Cinema-Compagnie, kurz CCC, im US-amerikanischen Sektor Berlins. Vor ihm liegt Aufbauarbeit, die meisten Kinos sind zerstört. Doch der damals 28-Jährige beweist Courage und Geschäftssinn: Gleich die erste CCC-Produktion, die Komödie "Herzkönig", spielt 1947 gutes Geld ein, das er in ein Herzensprojekt investiert: "Morituri", ein semi-autobiografisches Drama über eine Gruppe von Häftlingen, die nach der Flucht aus einem Konzentrationslager ums Überleben kämpft.



Erinnerungen und aktuelle Drehbücher: Brauner in seinem Arbeitszimmer | Bild: rbb/ Ula Brunner

Er wolle verhindern, dass jene in Vergessenheit geraten, die ermordet wurden, ohne zu wissen, warum, erklärt Brauner später seine Motivation. Doch in einem Land, das gerade erst die NS-Diktatur hinter sich gelassen hat, will man nicht an die Schrecken der Vergangenheit erinnert werden. "Morituri" wird zum Kassenflop, es kommt sogar zu Krawallen. "Ich stand da mit vielen Schulden und ohne Geld", erinnert sich Brauner. "Wir haben dann vor allem Komödien gedreht, die Leute wollten lachen. Mit den Überschüssen aus diesen Filmen habe ich die Schulden von "Morituri" bezahlt. Und so habe ich das später auch gemacht: mit Unterhaltungsfilmen meine Filme über den Holocaust finanziert."

Europas größter unabhängiger Produzent

Um expandieren zu können, baut er 1949 das Gelände einer ehemaligen Giftgasfabrik in Berlin-Spandau zu modernen Filmstudios um. Als in den Fünfzigerjahren das Kino in Deutschland boomt, ist die CCC groß im Geschäft. Atze Brauner avanciert zum Wirtschaftswundermann. "Der Spiegel" widmet ihm 1958 eine Titelstory. Die Journalisten zeigen sich fasziniert vom umtriebigen, stets im eleganten Dreiteiler gekleideten Kinomogul: "Bei Brauner ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass er nach zweiminütiger Denkpause über einen 1,2-Millionen-Mark-Film entscheidet und seine Projekte, Star-Verträge und Kalkulationen in irgendeinem Hotelspeisesaal zwischen Entrecôte und Birne Helene auf einer Papierserviette entwirft." Brauner gilt als waghalsig, charmant, aber auch als Despot und Pfennigfuchser.

Maria Brauner, Artur Brauner und Alice Brauner mit Familie bei der Verleihung des Askania Award 2016 im Kempinski Hotel Bristol. Ein Jahr später verstirbt Maria Brauner. | Bild: Imago/Fredericx/FuturexImage

Der jüdische Zyklus verschafft ihm Anerkennung

Das einsetzende Kinosterben in den Sechzigerjahren trifft die CCC-Studios empfindlich. Brauner muss 1965 den Großteil seiner Mitarbeiter entlassen, fährt die Produktion zurück, konzentriert sich aber weiterhin auf seinen "jüdischen Zyklus". 1982 realisiert er etwa "Die Spaziergängerin von Sans-Souci", Romy Schneiders letzten Film. "Hitlerjunge Salomon" unter der Regie von Agnieszka Holland wird 1992 mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Nach der Jahrtausendwende dreht er 2003 "Babij Jar – Das vergessene Verbrechen" über das gleichnamige Massaker. Diese Dramen sind keine Kassenschlager, doch verschaffen sie Brauner die Anerkennung, die ihm die Kritik lange versagte. Seine Tochter Alice knüpft mit Filmen wie Uwe Jansens "Auf das Leben!" (2014) an das Lebenswerk ihres Vaters an.

Artur Brauner hat zahlreiche internationale Preise erhalten | Bild: rbb/ Ula Brunner

Ein ganzes Jahrhundert hat Brauner miterlebt, und er hat allen Grund, stolz zu sein. Natürlich habe er angesichts der finanziellen Verluste oft gedacht, ob er nicht besser die Finger von solchen Stoffen lasse. Doch die filmische Erinnerung an den Holocaust, sagt Brauner, sei seine eigentliche Aufgabe. Und er erzählt eine Geschichte, die selbst wie aus einem seiner Filme klingt: "Direkt nach dem Krieg stand ich vor einem Massengrab und sah in die offenen Augen eines 10-jährigen Jungen. Da habe ich mir das Versprechen abgenommen, niemals die Opfer zu vergessen. Ich hätte sonst nicht weiterleben können." Am Mittwoch wird Artur Brauner 100 Jahre alt. Wir gratulieren!

Kulturradio | 09.07.2008 Artur Brauner im Gespräch zu seinem 90. Geburtstag Kulturradio | 09.07.2008

Sendung: Abendschau, 01.08.2018, 19:30 Uhr