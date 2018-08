POP-EYE/Ben Kriemann Audio: Inforadio | 01.08.2018 | Hendrik Schröder | Bild: POP-EYE/Ben Kriemann

Bad Religion in der Columbiahalle - Klug schimpfende Punkrocker vor rempelndem Haufen

01.08.18 | 10:17 Uhr

Bad Religion gehören seit fast vier Jahrzehnten zu den beliebtesten, politischsten und schnellsten Punkrockbands der Welt. In der glühend heißen Columbiahalle zeigte die Band nun, warum sich das so schnell auch nicht ändern wird. Von Hendrik Schröder

Es ist unglaublich heiß in der Columbiahalle. Wie soll das gehen, so ein physisches Konzert, so eine Show, die von der Energie und Bewegung lebt und schon vor Beginn sind gefühlte 50 Grad in der Halle? Wird das eine ganz lahme Veranstaltung, weil bei der Hitze nun wirklich keiner tanzen, schreien und pogen mag? Bad Religion kommen wortlos auf die Bühne, hinter ihnen hängt das riesige Bandbanner mit dem durchgestrichenen Kreuz, der Drummer zählt ein und die fünf Musiker spielen in einem schwindelerregenden Tempo los. Und was machen die Fans? Denen ist die Hitze auf einen Schlag völlig egal. Drei, vier Songs und allen klebt alles am Leib. Vorne vor der Bühne reißen sich die ersten die Hemden vom Körper, schmeißen sie johlend weg und verschmelzen zu einem klebrigen, springenden, rempelnden Haufen. Bierbecher und gereckte Fäuste fliegen in die Luft. Was für ein Anfang.

Die alten Männer haben Bock

Die Songs kommen Schlag auf Schlag. Bad Religions Lieder klingen alle gleich und sind allesamt Hits. "Sinister Rouge", "Generator", "Conquer the World" stehen auf der Setlist und die geschätzt 2.000 Fans in der Columbiahalle kennen jede Zeile und erkennen jedes Lied am ersten Akkord. Und Bad Religion sind in Form, und die alten Männer haben Bock.



Sänger Greg Graffin im Polohemd, schütteres, graues Haar, Brille, geht wie ein Prediger über die Bühne, erhobener Zeigefinger, ausgebreitete Arme. Der Mann ist promovierter Evolutionsbiologe und Autor mehrerer wissenschaftlicher Bücher und sieht jetzt aus wie ein Punkrockdozent. Die beiden Gitarristen links und rechts von ihm dreschen gefühlte 100 verzerrte Anschläge pro Minute aus ihren Marshall Verstärkern.

Stilistische und moralische Institution

Kaum eine Punkrock Band spielt so schnell, melodisch und präzise wie Bad Religion – und das noch immer, also fast 40 Jahre nach ihrer Bandgründung. Die Rolling Stones des Punkrock darf man sie langsam nennen: Immer schon da, unkaputtbar, topfit, unkorrumpierbar.



Wütend und klug schimpfen sie in ihren Texten über Umweltzerstörung, Rassismus und Trump, sinnieren über die Zerstörungskraft der menschlichen Spezies und den Kapitalismus. Ihr Sound ist im Laufe der Jahre etwas geschmeidiger geworden, die brettharte Message aber bleibt. Demütig wirken sie dennoch, bedanken sich überschwänglich bei den Leuten, dass diese auch nach Jahrzehnten immer noch kommen. Sänger Brett sagt, er habe ein schlechtes Gewissen, weil er selbst gar nicht mehr zu Konzerten gehen würde. Wenigstens ist er bei seinen eigenen dabei.

Konzert aus zwei Teilen

Nach einer Stunde ist der erste Teil vorbei. Ein Feuerwerk aus Songs von fast allen Platten, auch einen neuen Song bringen sie, denn noch in diesem Jahr soll ein weiteres Album fertig werden – das 17. Album der Band wird das dann sein. Im Außenbereich der Halle sitzen dann doch schon sehr bald einige Erschöpfte und können nicht mehr. Auf den Toiletten spritzen sich die Leute gierig Wasser ins Gesicht und in die Kehle, aber die Band setzt noch einen drauf. Vor genau 30 Jahren war Bad Religions wegweisendes Album “Suffer“ erschienen und um genau dieses Jubiläum zu zelebrieren, spielt die Band jetzt im zweiten Teil das gesamte Album in Originalreihenfolge, und zwar fast ohne Pause zwischen den Songs, als läge die Original Vinyl Platte auf. Das Publikum explodiert. 35 Minuten Volldampf. Was für ein Kraftakt ist das für die Band, für die Fans. Was für ein atemloses, rauschhaftes Konzert. Beseelt wringen sich die Leute vor der Halle dann erst mal die Klamotten aus. Band und Publikum wirken nicht so, als würde ihre gegenseitige Liebe so bald vergehen.

