Masse und Individuum sind die Themen von Sasha Waltz bei ihrer neuesten Choreografie "Exodos". Ein Feuerwerk an Bildern und Ideen, intensiven Darbietungen und vielen, vielen Themen. Am Ende ist das alles ein bisschen zu viel, meint Anna Pataczek .

Der Beginn von "Exodos" gleicht eher einer Vernissage denn einem Tanzabend. Und so installativ bleibt es in der ersten von gut zweieinhalb Stunden Aufführungsdauer: Irgendwann befreien die Kompaniekollegen die Eingeschlossenen, man findet sich zu Grüppchen zusammen. Die Grenze zwischen Publikum und Kompanie ist aufgehoben. Da schlüpfen Tänzer durch die frei umherwandelnden Zuschauer durch, stellen in einem Balance-Akt schon mal ein Bein auf der Schulter ab, bitten darum, angestupst zu werden um weiter tanzen zu können, ziehen einen am Arm mit durch den Raum.

"Exodos" im Berliner Radialsystem. Weitere Aufführungen am 24., 25. Und 26. August. Die Vorstellungen sind ausverkauft, Restkarten gibt es eventuell noch an der Abendkasse.

Erst im zweiten Teil des Abends drängen die Körper das Publikum an den Rand, so dass sich in der Mitte eine Tanzfläche für die Massenchoreografien der 26 Tänzerinnen und Tänzer ergeben. Die unmittelbare und berührende Nähe aber bleibt. Man sieht dem Ensemble zu, wie es schwitzt, wie es innehält, um dann ekstatisch wieder loszulegen.

Der Abend ist ein echter Kraftakt. Und er ist leicht zu entschlüsseln. Sasha Waltz umkreist den Titel des Stücks "Exodos" – griechisch für Ausgang, aber auch Fluchtweg. Daraus entwickelt sie ihre Bilder, die sie im Laufe des Abends übergangslos ineinanderfließen lässt.

Es lässt sich an Migrationsbewegungen denken, wenn die Tänzerinnen und Tänzer in synchronen Schwüngen wie Wellen wogen. Oder wenn sich vier von ihnen zu Pyramiden aufbauen, die Tore bilden, durch die auch die Zuschauer in Massen hindurchgeführt werden. Wiederholt wird das Motiv des "Eingesperrt seins", aber auch des sich Verlierens in der Musik. Zum Beispiel, wenn das New Yorker- Berliner Soundwalk Collective, mit dem Sasha Waltz nun zum zweiten Mal seit ihrem Stück "Kreatur" (2017) zusammenarbeitet, den elektronischen Klangteppich in basslastige Clubmusik übergehen lässt, sich das Radialsystem ins Berghain wandelt und plötzlich partymäßig abgetanzt wird. Auch die Zuschauer werden wieder eingebunden– und erstaunlich viele lassen sich nicht lange bitten und machen mit. Jung wie alt.