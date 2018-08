Bild: imago/UA

Lola führt durch die Geschichte um Zufall und Schicksal



Mannis Freundin ist Lola. Sie will helfen und rennt los, um das Geld aufzutreiben. Manni kündigt an, um punkt 12 Uhr in seiner Verzweiflung einen Supermarkt zu überfallen, wenn sie bis dahin nicht bei ihm sei. Allerding kommt Lola auf ihrem Weg zu Manni so einiges dazwischen.