Das Publikum sitzt nicht, es steht von der ersten Sekunde an. Und macht Party - so laut, dass man Wilsons ohnehin schwer verständliche Ansagen noch schlechter versteht. Leider auch die, den Abend der verstorbenen Aretha Franklin zu widmen.

Punkt 21 Uhr geht alles ganz schnell. Das Licht geht aus, der Vorhang öffnet sich, und California Girls erklingt. Eine elegante Lösung, weil man nicht sieht, dass der 76-jährige Wilson spätestens seit einer Rückenoperation in diesem Jahr nur mit Unterstützung laufen kann. Jetzt sitzt er, wie aufgestellt, in der Mitte der Bühne an seinem kleinen weißen Piano. Und starrt in die Menge.

Das Konzert besteht dann aus drei Teilen. Zuerst eine Mischung aus nicht ganz so bekannten Beach Boys-Songs zum Warmspielen, dann kündigt Wilson "A nice song for you now" an. Das ist nicht bescheiden, aber richtig. Denn es kommt "Would‘nt it be nice" und damit beginnt der zweite und wichtigere Teil des Abends: Pet Sounds, Das Album, von vorne bis hinten in voller Länge – ein Album voll geheimnisvoller Melodien, ungewöhnlicher Harmonien und noch ungewöhnlicherer Arrangements, das eigentlich so gar nichts von Sonne, Strand und Meer hat. Das ist kein Wunder, denn die anderen Beach Boys waren ja auch die meiste Zeit an Sonne, Strand und Meer, während Brian Wilson sich mit 60 Musikern im Studio einbunkerte.

Das Werk live zu reproduzieren ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und sie gelingt. Pet Sounds erklingt 2018 live so phantasievoll und ausgetüftelt wie 1966 auf Vinyl. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Band umfasst nicht nur zehn fabelhafte Musiker, sondern im Grunde genommen Multiinstrumentalisten. Mit umgehängter Gitarre wird da mal eben die Trompete gespielt, es gibt die Querflöte bei "Don’t talk", das Waldhorn bei "God only knows" und das Theremin ist auch dabei. Nur der Hund steht nicht auf der Bühne.