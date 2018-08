Die Gala mit einem in Cannes ausgezeichneten polnischen Film - das Festival des Osteuropäischen Films in Cottbus Anfang November wird mit einer spektakulären Eröffnung aufwarten. Welche Filme genau laufen, wird derzeit noch ausgewählt - aus 700 Bewerbungen.

Für die 28. Auflage des Cottbuser Festivals des Osteuropäischen Films sind rund 700 Filme eingereicht worden. Das Kuratorenteam werde nun eine Vorauswahl treffen und entscheiden, welche der Filme präsentiert werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Cottbus mit.



Zur Eröffnung des vom 6. bis 12. November laufenden Festivals wird "Cold War" des polnischen Regisseurs und Oscar-Preisträgers Pawel Pawlikowski gezeigt, der bei den Filmfestspielen in Cannes in diesem Jahr mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet worden war.