Das einstige DDR-Polizeigefängnis in Berlin könnte nach Einschätzung von Bildungsstaatssekretär Mark Rackles ab 2022/23 zu einem allgemein zugänglichen Erinnerungsort werden.



Ab Dezember werde zunächst eine Etage des historischen Ortes an der Keibelstraße für Schulklassen geöffnet, kündigte Rackles am Freitag an. Der Verein Agentur für Bildung werde dafür das Lernkonzept entwickeln. Das sei aber keine Entscheidung gegen die Gedenkstätte Hohenschönhausen, die sich ebenfalls beworben hatte, betonte der Staatssekretär. Mehr als 300 Klassen pro Jahr verkrafte das Gebäude nicht.