Nach sechs Jahren ist die US-amerikanische Pop-Band Dirty Projectors zurück in Berlin. Am Dienstagabend waren sie im Heimathafen Neukölln zu Gast und veranstalteten dort ein Festival für alle Sinne – voller Lust und Laune und Leidenschaft. Von Jakob Bauer

Da vorne auf der Bühne steht er also: Dave Longstreth – Absolvent der Elite-Uni Yale im Studiengang Musik, besessener Soundtüftler und Frontmann der Dirty Projectors. Eine komplizierte, introvertierte Person, könnte man jetzt denken. Denn auch die Diskographie der Band ist vollgestopft mit andersartigem Nischen-Pop. Mit Titeln, die übermütig zwischen gegensätzlichen Rhythmen hin- und herspringen. Da gibt es penibel mehrstimmig ausgesetzte Gesänge und Songs, die so viele Ideen in sich vereinen, dass es fast schon verschwenderisch wirkt. Auf Platte ein Hörgenuss für audiophile Musiknerds. Aber kann diese komplexe Mixtur auch live funktionieren?

Aber auch wenn Dirty Projectors im Kern das Soloprojekt von Longstreth sind – dieser Abend gehört der ganzen Band. Virtuosität tropft aus jeder Note von Schlagzeuger und Bassisten, ähnlich sieht’s bei Keyboarderin, Gitarristin und Percussionistin aus, die sich gegenseitig anfeuern und beklatschen und mit umwerfenden Solo-Parts dem sowieso schon facettenreichen Abend ein paar weitere Klangfarben hinzufügen.

Die Band meistert dabei eine schwierige Gratwanderung: Gleichzeitig euphorisch und professionell zu bleiben. Denn die Songs verlangen den Musikern teils alles ab. Auch Chef Longstreth verspielt sich ab und zu, was bei den irre schnellen Gitarrenlinien allerdings auch wirklich in Ordnung geht. Aber trotz aller Konzentration auf die Instrumente besitzen alle sechs Musiker auch eine beeindruckende Ausstrahlung in Richtung Publikum. Da herrscht Augenkontakt und gemeinsam gehen Band und Zuschauer in dieser schön-komplizierten Musik auf. Man möchte hoch auf die Bühne springen, alle an der Hand nehmen und mit ihnen gemeinsam einen hübsch-kruden Tanz aufführen.