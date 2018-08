Drei Tage Livemusik, Lesungen, Gespräche, Filme, Nachwuchsförderung und Netzwerken für Kreativwirtschaft – das ist das Popkultur Festival in der Kulturbrauerei. Am Mittwoch wurde der Nachfolger von Berlin Music Week und Popkomm eröffnet. Von Susanne Bruha

Das Aberwitzige an diesem Popkultur Festival -Abend sind die Gleichzeitigkeiten auf engstem Raum: Um 20 Uhr dreht sich im kleinen Theatersaal des Ramba Zamba Theaters ein elektrischer braun-weißgescheckter Rodeobulle in der Mitte seines roten aufgeblasenen Fallkissens, im Kinosaal 5 des Kinos in der Kulturbrauerei nimmt der Kultursenator Klaus Lederer neben der israelischen Autorin Lizzie Doron in einem Sessel Platz, im Saalpublikum jede Menge Israel-Boykott-Aktivisten, im Biergarten neben dem Frannzclub tanzen Paare tiefversunken Tango Argentino.

Sophia Kennedy hatte im letzten Jahr mit ihrem postmodernen Avant-Pop-Debüt-Album die Kritik vom Hocker gehauen. An diesem Abend erzählt sie die Geschichte eines Mädchens aus Kentucky. Dabei steigt sie selber auf den Bullen und verknüpft Pop mit Countryoptik und theatralischem Artwork. Das ist eine von mehreren Auftragsarbeiten wie das Festival sie sich nicht gelungener hätte wünschen können. Denn das liebt und fördert das Musicboard: Popkultur, die das Zeug hat, sich in die Sphären der Hochkultur empor zu schwingen.

Um kurz nach acht treten Sophia Kennedy und ihre Mitmusiker vor dem Rodeobullen im Ramba Zamba an ihre Instrumente. Mit der amerikanische Musikerin und Wahlhamburgerin tritt Mense Reents und eine weitere Performerin auf. Auch ein vermummter Rapper in weißem Kapuzenpulli ist mit von der Partie. Er wird den ganzen Abend lang nichts rappen, sondern nur rumposen. Zusammen zeigen sie eine Show namens Sky Blue Cowgirl – eine exklusive Auftragsarbeit für das Festival.

Aber zurück zur Gleichzeitigkeit. Im Kinosaal 5 wollten sich die Veranstalter in einer Gesprächsrunde mit dem Thema Boykott auseinandersetzen. Anlass ist – wie auch schon im vergangenen Jahr – der Aufruf der umstrittenen Israel-Boykott-Kampagne BDS an Bands, das Festival zu boykottieren. Dem BDS passt es nicht, dass das Festival Gelder der israelischen Botschaft als Reisezuschüsse akzeptiert. Daraufhin hatten in diesem Jahr fünf Bands von 150 abgesagt. Keine große Sache eigentlich. In Kinosaal spricht dennoch Klaus Lederer über Boykott als Mittel der Wahl. Viel zu Wort kommt er allerdings nicht. Er und die israelische Autorin Lizzy Doron werden permanent von den Aktivisten im Publikum niedergeschrien. Eine Veranstaltung, die so überhaupt nicht funktioniert hat.