Festivalbericht | "By the Lake"-Festival in Berlin - Hippiehausen am Weißensee

05.08.18 | 10:16 Uhr

Das "By the Lake"-Festival im Strandbad Berlin-Weißensee ist ein echter Geheimtipp: Verrückte Musik, direkt am Strand, kaum Kommerz. Leider ist das Festival nun Geschichte. Hendrik Schröder war am Samstag bei der letzten Ausgabe dabei.

Das "By the Lake"-Festival ist viel mehr als einfach nur ein paar Konzerte gucken. Es ist ein Happening, ein Lebensgefühl. Zwar ist auf der einen Seite des Strandes eine große Bühne aufgebaut und überall stehen Boxen, aber die Hälfte der Besucher ist sowieso ständig im Wasser. Viele haben ihre Kinder und Babies mitgebracht, die im Sand unter kleinen Sonnenschirmchen liegen. Wem es zu heiß wird, der springt schnell – manche sogar in Klamotten - unter eine der Strandduschen und es kann weiter gehen. Das vierte Jahre in Folge versammelt sich an diesem Samstag ein bunter Haufen aus Musikfreaks, Szeneleuten und Kiez-Anwohnern, um einen entspannten Tag zusammen zu verbringen

Hier könnte man ewig einfach chillen

Unter einem Gartenpavillon sitzt ein Musikerpärchen und produziert mit Synthesizer und Cello völlig abgefahrene, düstere Töne. Das passt so gar nicht zur Sommer, Sonne, Sonnenschein-Atmosphäre des Tages, aber was soll's. Freundlich träge hängt die Zuschauermenge vor den beiden skurrilen Musikern in Liegestühlen ab, schaut ein bisschen, schwatzt, manchmal rafft sich einer auf und schleppt sich zur endlosen Schlange vor dem Getränkestand, um neue Drinks zu holen. Hier könnte man ewig einfach chillen – was die meisten dann auch tun. Plötzlich spielen auf der Veranda ein Drummer und ein Saxophonist etwas Freejazz, natürlich ist das geplant, aber alles wirkt wie: "Hey die beiden sind auch noch hier und zocken ein bisschen, habt ihr was dagegen?" Hat natürlich keiner.



Freizeitkommunisten in Badehose

Hippiehausen am Weißensee: Es gibt keine massige Werbung, keine gesponserten Bühnen, keine Mondpreise wie sonst bei Festivals üblich. Nichts davon. Alles wirkt einfach, mit Liebe gemacht und echt. Es gibt ein improvisiertes Radiostudio, in dem Gäste ihre Lieblingsplatten auflegen und interviewt werden. Und da fast alle im Strandbad halbnackt in Badeklamotten herumlaufen, funktioniert die optische Distinktion unter den Besuchern höchstens noch über die Menge der Tattoos, ansonsten sehen alle gleich aus. Auch das passt zum Freizeitkommunismus-Gefühl hier.



Zementmischmaschinen und ein Neuköllner Chor

Und natürlich spielen auf der großen Bühne auch ein paar bekanntere Namen, auch wenn das für viele offenbar zweitranging ist. Der ghanaische Musiker Ata Kak zum Beispiel, der erst durch Zufall im fortgeschrittenen Alter berühmt wurde, als ein US-amerikanischer Musikliebhaber seinen einzigen, je aufgenommen Tonträger - eine Kassette von 1994 - in die Hände bekam und Ata Kak weltweit herausbrachte. Und die Krautrocklegende Faust, die eine klingende Zementmischmaschine auf der Bühne und einen Chor aus Neukölln für diesen Auftritt engagiert haben. Auch wieder alles andere als normal.

Leider die letzte Ausgabe des Festivals

Schade dass das By the Lake Festival jetzt Geschichte ist. Die Macher dahinter, Künstler, Musiker und Journalisten aus Berlin und Dänemark, wollen sich neuen Projekten widmen. Vier Jahre lang haben sie eine tolle Alternative zu formatierten Festivals, die eher Event denn Zusammenkunft sind, geboten. Aber auch das passt zu diesem sanft-verrückten Ding: Aufhören, bevor es Routine wird. Mal sehen, was sich die Organistoren als nächstes einfallen lassen.

