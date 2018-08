Der rote Samt-Vorhang in der Arena am Ostbahnhof hebt sich, eine halbrunde schwarze Bühne kommt zum Vorschein, und auf ihr steht ein Mann, der auf die Pauke haut. Genau im richtigen Rhythmus, damit das Publikum mitklatschen kann. Fast schon schüchtern kommt Westernhagen dazu auf die Bühne und legt direkt los.

Gleich von der ersten Minute an knurrt er, jault, maunzt, säuselt und fleht. Westernhagen sieht dünn aus. Das liegt vielleicht auch an den dunkelgrauen Skinny Jeans, die er trägt. Dazu ein dunkelblaues Hemd mit roten Ornamenten, darüber eine Weste, die man sonst eher bei Berliner Taxifahrern sieht. Ach ja, und ganz wichtig, der große weiße Hut. Der eventuelle Falten auf der Stirn erst gar nicht sichtbar werden lässt. Glattgebügelt sieht er aus, finden manche und fragen sich, ob er wohl beim Beauty Doc war. Andere sagen, er sei ganz schön alt geworden.

Westernhagen unplugged - von den drei Gitarren plus Bass, Schlagzeug und Perkussion über Akkordeon, Querflöte und Geige, Saxophon und Mundharmonika, bis hin zu dem schwarzen Flügel, der auf der Bühne steht, ist alles zu hören und zwar in Perfektion. Zwei Wochen hat die Band nur für diesen Abend geprobt, sagt Tour-Direktor Jochen List. Alle Songs sind neu instrumentiert und manchmal dauert es einen kleinen Moment, um sie zu erkennen.

Eine Stunde ist vorbei - da läuft Westenhagen sich warm. Er fängt an zu erzählen, über seinen Drummer, bei dem es immer so kalt in der Wohnung ist, über Demokratie und dass man jeden Tag dafür kämpfen sollte und über Berlin. Seit acht Jahren ist die Hauptstadt seine Heimat. Westernhagen lächelt über das ganze Gesicht und sagt: "Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zurück nach Berlin komme. Hier bin ich zu Hause."

Ja, er ist wieder hier ... in seinem Revier. Und es ist auch noch sein Revier. Die Fans, egal ob sieben oder siebzig Jahre alt, feiern ihn von der ersten Minute an, singen alle Songs textsicher und laut mit. Muttis um die sechzig tanzen zu dem Song "Sexy" als würden sie an einer Pole-Dance-Stange stehen. Männergruppen grölen bei "Alphatier" mit und Hipster schießen Selfies von sich und ihren Freunden mit Westernhagen auf der großen Leinwand im Hintergrund. Am Ende leuchten alle Handy-Lichter und Feuerzeuge zu seinem Song "Freiheit".

Es ist 22.15 Uhr. Westernhagen hat zwei Stunden vor den 7.500 Leuten gespielt. Damit wäre auch die Frage beantwortet, ob ihn überhaupt noch jemand sehen will. Wer sagt, seine Zeit sei vorbei, mag Recht haben, aber Westenhagen hat es immer noch drauf. Er hat mit diesem Unplugged-Konzert auch Leute überzeugt, die vorher keine Fans waren.