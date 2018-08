ASH/Montage Audio: Inforadio | 30.08.2018 | Gespräch mit Kulturredakteurin Anna Pataczek | Bild: ASH/Montage

Gomringer-Werk bleibt in klein - Neues Gedicht für die Alice-Salomon-Hochschule steht fest

30.08.18 | 13:50 Uhr

Das umstrittene Gomringer-Gedicht an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wird durch ein Werk der Lyrikerin Barbara Köhler ersetzt. Sie hat es eigens dafür geschrieben. Gomringers Werk, als sexistisch kritisiert, darf aber nun doch bleiben - in klein.



Die Alice-Salomon-Hochschule Berlin erhält ein neues Gedicht an der Fassade. Es stammt von Barbara Köhler und soll im September nach der "überfälligen Komplettsanierung" der Südfassade angebracht werden, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. Die Preisträgerin des Alice-Salomon-Poetik-Preises habe das Gedicht eigens für die Hochschule geschrieben.



Im Januar 2018 hat sich die Hochschule entschlossen, das bisher dort angebrachte Gedicht "avenidas" durch ein anderes zu ersetzen. Angehörige der Hochschule, insbesondere aus dem Allgemeinen Studentenausschuss (Asta), hatten moniert, das Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden.

Sechs Mal "sie"

Von der Hochschule hieß es nun, das neue Gedicht nehme die Debatte über die Neugestaltung der Fassade inhaltlich auf. Auch seien einzelne Buchstaben des Gedichtes "avenidas" von Eugen Gomringer als Auslassungen in die Buchstaben des neuen Gedichtes verwoben. Das Gedicht lautet in Großbuchstaben: "Sie bewundern sie / bezweifeln sie entscheiden / sie wird oder werden gross / oder klein geschrieben so / stehen sie vor ihnen / in ihrer Sprache / wünschen sie ihnen / bon dia good luck." "avenidas" soll auf einer Edelstahl-Tafel im Sockelbereich neu angebracht werden, versehen mit einem Kommentar von Eugen Gomringer. Das Gedicht Gomringers lautet: "Alleen / Alleen und Blumen / Blumen / Blumen und Frauen / Alleen / Alleen und Frauen / Alleen und Blumen und Frauen und / ein Bewunderer". Das auf Spanisch verfasste Gedicht Gomringers wurde 2011 an der Fassade angebracht.

Debatte über Zensur und Kunstfreiheit

Der Beschluss, Gomringers Gedicht zu entfernen, hatte eine Debatte über die Kunstfreiheit ausgelöst. Der Deutsche Kulturrat und die Schriftstellervereinigung PEN warnten vor Zensur. Berliner Kultureinrichtungen wie die Akademie der Künste am Pariser Platz hängten das Werk aus Protest öffentlich aus. Die Zensur von Kunst habe in Deutschland eine verheerende Tradition und dürfe sich nicht wiederholen, hieß es. Zu dem neuen Gedicht schreibt die Künstlerin nun in der "Zeit": "Ich habe den Vorschlag gemacht, der Hochschule ein Gedicht zu schenken, um eine Debatte, die nach meinem Dafürhalten gründlich schief lief, womöglich in eine andere Richtung zu bewegen, sie vielleicht ein bisschen ad absurdum zu führen."



Ab jetzt wird regelmäßig gewechselt

Der Rektor der Hochschule, Uwe Bettig, kündigte an, die Südfassade werde nun alle fünf Jahre für die Darstellung von neuer Kunst zur Verfügung gestellt.



Die Alice Salomon Hochschule mit Sitz in Berlin-Hellersdorf bietet nach eigenen Angaben Bachelor- sowie Masterstudiengänge für Soziale Arbeit, den Gesundheitsbereich sowie Erziehung und Bildung im Kindesalter an. Derzeit sind etwa 3.700 Studierende eingeschrieben. Sendung: Abendschau, 30.08.2018, 19.30 Uhr