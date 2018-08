Viele Jahre trug der Regisseur Andreas Dresen das Filmprojekt über den Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann aus der Lausitz mit sich herum. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der an den Sozialismus glaubte und sich am real existierenden Sozialismus rieb. Er war für die Stasi tätig und wurde später selbst bespitzelt. Dresen hat für seinen neuen Film mit seiner Stamm-Drehbuchautorin Laila Stieler rund zehn Jahre daran gearbeitet. Den umstrittenen Liedermacher Gundermann, der mit nur 43 Jahren am 21. Juni 1998 verstarb, verkörpert der Schauspieler Alexander Scheer.

Über zehn Jahre hat Andreas Dresen an seinem Herzensprojekt gearbeitet: einen Film über den singenden Baggerfahrer und Liedermacher der DDR, Gerhard "Gundi" Gundermann. Jetzt ist das Filmteam auf Vorpremierentour - am Mittwoch machte es in Potsdam Station. Von Anna Wollner

Alexander Scheer: So wie ich es immer wollte. Aber es schlaucht auch enorm. An einem Tag waren wir in Leipzig, Hoyerswerda und gleichzeitig in Magdeburg. Das Team musste sich deshalb aufteilen. Davor waren wir in Jena und in Hessen. Aber es ist egal wo - selbst im Westen - das Ding geht gerade ab durch die Decke. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Ein Zuschauer in Essen sagte: 'Das ist mein Film zur Wiedervereinigung. Jetzt habe ich den Osten verstanden'. In Leipzig gab es Standing Ovations. Die Leute standen auf und klatschten. Ein Mann im Rollstuhl heulte und sagte, er würde jetzt auch gerne aufstehen. Was gerade passiert, ist wunderbar.