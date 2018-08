Peter Hartwig / Pandora Film Video: rbb aktuell | 15.08.2018 | Stefan Sperfeld | Bild: Peter Hartwig / Pandora Film

Über zehn Jahre hat Andreas Dresen an seinem Herzensprojekt gearbeitet: einen Film über den singenden Baggerfahrer und Liedermacher der DDR, Gerhard "Gundi" Gundermann. Jetzt ist das Filmteam auf Vorpremierentour - am Mittwoch machte es in Potsdam Station. Von Anna Wollner

Ein bisschen nervös war Andreas Dresen schon, als er in Jeansjacke und Turnschuhen auf der Bühne des Potsdamer Thalia Kinos stand. Auch wenn die Vorstellung seines neuen Films "Gundermann" am Mittwoch in seinem selbsterklärten Lieblingskino eigentlich ein Heimspiel war. "Es ist halt immer ein bisschen aufregend, wenn Leute im Kino sitzen, die man kennt. Wir sind erst vor zwei Wochen ein paar hundert Meter weiter im Studio Babelsberg mit der Mischung fertig geworden. Der Film kommt wirklich ganz frisch aus dem Ofen", entschuldigt er sich schon fast im Gespräch.

Film eine Herzensangelegenheit für Dresen

Der Film "Gundermann" über den wohl berühmtesten Baggerfahrer der DDR und Nachwende-Zeit ist für Dresen eine Herzensangelegenheit. Über zehn Jahre hat er mit seiner Stammdrehbuchautorin Laila Stieler an dem Drehbuch gearbeitet. Nach acht komplett unterschiedlichen Fassungen haben sie einen Weg gefunden, ihm und seiner Musik gerecht zu werden. Denn Gundermann führte ein vielschichtiges Leben voller Widersprüche. Er war Poet, Liedermacher, Baggerfahrer, Stasi-Spitzel und Familienvater. "Auf der einen Seite glühender Kommunist, dann wegen prinzipieller Eigenwilligkeit in Anführungsstrichen aus der SED raus geflogen, Stasi-Spitzel, dann dort aufgehört, dann selber bespitzelt worden, also ein sehr an vielen Facetten reiches Leben was auf eine recht komplexe Art widerspiegelt, wie es in der DDR gewesen ist", erklärt Dresen seine Faszination für den Sänger.

"Es könnte ein wichtiger Film sein"

Andreas Dresen und Laila Stiele haben eng mit seiner Witwe, Conny Gundermann, zusammengearbeitet. Alexander Scheer, der in dem Film Gundermann spielt, durfte für die Dreharbeiten sogar "Gundis" Original-Gitarre spielen. Die beiden seien sehr liebevoll und behutsam mit ihrer Geschichte umgegangen, sagt Conny Gundermann sichtlich gerührt nach der Premiere. "Ich denke, es könnte ein wichtiger Film sein, oder?" Bis jemand überhaupt den Film produzieren wollte, ist allerdings viel Zeit vergangen. "Wer sei schon Gundermann?" fragten viele Produzenten. Dresen konterte mit "Wer sei schon Toni Erdmann." Wenn es Rio Reiser gewesen wäre, hätte keiner nachgefragt. Gundermann sei ein Liebes- und ein Musikfilm – mit einer politischen Komponente. Ein Film über den Strukturwandel im Osten, den Tagebau und die Wende.

Dresen schwärmt von Zusammenarbeit mit den Kumpels

Dresen hat unter anderem in der Lausitz gedreht und ist nachhaltig begeistert von der Offenheit der Menschen. "Die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit wir das machen können", so Dresen. So wurde eine Straße in den Tagebau gebaut, Schichten umgelegt, denn die Kohle muss trotzdem gefördert werden, berichtet der Regisseur weiter. "Das war so eine schöne Zusammenarbeit mit den Kumpels, dass mich das wirklich gerührt hat." Auch Hauptdarsteller Alexander Scheer schwärmt über die Arbeit in den riesigen Stahlmonstern, den 4.000 Tonnen schweren Baggern, die 140 Meter lang und 60 Meter hoch sind. "Wenn du morgens im Sonnenaufgang die Kohle rausfährst, dann hat das einen ganz eigenen Geruch – und ein ganz eigenes Gefühl. Du weißt, dass die Kohle zwei Stunden später Strom ist. Du hast das Gefühl, das ist eine ordentliche Arbeit."

Leidenschaft nicht nur im Film

Unter den Premierengästen am Mittwochabend in Potsdam waren unter anderem die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst und ihr Mann, Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Beide waren begeistert. "Der Film hat mir total gut gefallen und mich auch nachdenklich gemacht", so Ernst. Ihr Mann Scholz ergänzt: "Er erzählt von einem Menschen, der alles mögliche gleichzeitig ist. Leidenschaftlich, verschroben. Held und Antiheld. Es wird nichts beschönigt, aber auch die Leidenschaft gezeigt." Leidenschaft zeigten dann auch noch Andreas Dresen, Alexander Scheer und Pankow-Bassist Jürgen Ehle. Nach dem Film spielten sie ein zwanzigminütiges Akustik-Set mit bekannten und unbekannten Gundermann-Liedern. Und bestärkten auch jenseits der Leinwand den Eindruck, dass Baggern und Musik Gundermanns Leben war.

