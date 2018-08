imago stock&people Audio: Inforadio | 21.08.2018 | Jakob Bauer | Bild: imago stock&people

Konzertkritik | Incubus in der Columbiahalle - Der Nostalgiezug schwächelt, das Publikum feiert

21.08.18 | 07:57 Uhr

Nach sechs Jahren ist die amerikanische Band Incubus wieder in Deutschland, am Montag war sie in der Berliner Columbiahalle zu Gast und begeisterte das Publikum – trotz gesanglicher Schwächen und Visuals in Windows-95-Optik. Von Jakob Bauer



Junge Menschen in ihren Zwanzigern drängeln sich mit älteren, die ihrerseits vor zwanzig Jahren in ihren Zwanzigern waren, um die besten Plätze in der brechend vollen Columbiahalle. Es ist heiß und schon jetzt, noch vor Konzertbeginn, ist die Luft zum Schneiden dick. Incubus sind da, endlich wieder. Punkt 21 Uhr kommt er mit vollem Karacho in die Halle gedonnert: Der Nostalgiezug namens Incubus. Obwohl die fünf Amerikaner hier ihr neues Album "8" vorstellen, sind es doch die Hits von um die Jahrtausendwende, die viele damals in ihren Jugendzimmern gehört haben – und die auch das Konzert prägen. Das ist Rock mit hymnischer Schlagseite, vermischt mit Funk und Hip-Hop, respektive DJing-Elementen. Früher nannte man das Mal "Nu Metal", nur das Incubus sich nie so ganz auf ein Genre festgelegt und sich mit ihrer innovativen Mixtur zweifellos um die Musikgeschichte verdient gemacht haben. Und auch wenn die Amerikaner in ihrer Karriere ein paar ruhigere Phasen hatten: Live knallt das alles gewaltig. Das Publikum freut’s: Es ist ab der ersten Sekunde da, hüpft und schubst sich freundschaftlich herum, die Bierbecher fliegen – einer ordentlichen Rock’n’Roll-Show angemessen – früh durch die Gegend und die Textsicherheit ist beeindruckend.

Kaum emotional investiert

Also, alles Paletti mit der großen Rückkehr nach sechs Jahren? Die Zuschauer zumindest wirken glücklich und zufrieden. Obwohl das, was Incubus da auf der Bühne machen, ziemlich minimalistisch ist. Nicht jede Show braucht große Gesten, klar. Aber für den wahlweise pathosgeladenen Rock-Pop oder harten Funkrock, den die Musiker machen, wirken sie emotional kaum investiert. Kommunikation untereinander gibt’s keine. Jeder steht oder sitzt auf seinem Platz und macht halt. Musikalisch klappt das alles, aber Bühnenchemie sieht anders aus. Das wirkt ein bisschen lustlos, selbst wenn Turntablist DJ Kilmore seine langen Rastas schüttelt. Das geht so: Er stellt sich hin, wartet auf den Einsatz, dreht fünf Sekunden den Kopf und setzt sich dann wieder entspannt an sein Keyboard. Ein kurzer, kalkulierter Exzess – wenig authentisch.

Sänger kann sich nicht durchsetzen

Und diese kleinen Einlagen sind auch schon das Höchste der Gefühle. Gitarrist und Songwriter Mike Einziger zum Beispiel schaut gerne auch gar nicht ins Publikum, sondern irgendwo auf die Seite. Und als Sänger Brandon Boyd sein T-Shirt auszieht, hat das auch eher den Charakter eines Programmpunkts, der abgearbeitet werden muss. Überhaupt hat Boyd nicht seinen stärksten Tag, was vielleicht auch daran liegt, das er vor kurzem erkrankt war. Seine Stimme kann sich zum Teil nur schwer gegen die Mitmusiker durchsetzen, er langt häufiger mal daneben und hat dann auch noch die unvorteilhafte Angewohnheit, das Mikro beim Singen immer wieder vom Mund weg- und dann wieder hinzuführen. Was zu seltsamen Laut-Leise-Effekten führt.

Best Of Windows 95

Das, was auf der Leinwand hinter der Band zu sehen ist, bedient währenddessen wieder alle Nostalgie-Wünsche. Die Frage ist nur, ob das so gewollt ist. Die Visuals sind im "Best Of Windows 95-Bildschirmschoner"-Stil gehalten. Außerdem gibt’s da bunte Mandalas zu sehen. Als Gimmick werden die Musiker gefilmt und auch auf die Leinwand projiziert. Allerdings leider asynchron, mit circa einer Sekunde Verzögerung. Und bei aller Liebe zu Old-School-Effekten: Das wirkt dann schon schlampig. Auch die vielen, teils längeren Pausen, in denen Einziger seine Gitarre umstimmt, werde nicht genutzt, um mit dem Publikum zu kommunizieren. Der Fokus liegt auf der Musik. "Passt doch, ne richtige Rockshow ohne Schnick Schnack" werden die einen sagen und – das bleibt unbenommen – die Leute hier haben eine großartige Zeit und schmeißen sich mit Lust und Leidenschaft vor ihre Nostalgie-Lokomotive Incubus. Die andere Sichtweise allerdings ist: Die erste Show von Incubus in Deutschland nach sechs Jahren ist ein ziemlich blutleeres Unterfangen, das vom starken, nostalgie- und feiertrunkenen Publikum gerade nochmal so gerettet wurde.

