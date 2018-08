Ab Donnerstag läuft die Gaunerkomödie "Asphaltgorillas" von Regisseur Detlef Buck in den Kinos an. Kira Khodr Ramadan, bekannt aus "4 Blocks", spielt eine der Hauptrollen. Im Interview erzählt der gebürtige Kreuzberger, warum er keine Schauspielschule brauchte.

Ich wollte erst spät Schauspieler werden, nachdem ich Mitte der Neunzigerjahre den Film "La Haine" – "Hass" von Mathieu Kassovitz gesehen habe. Danach habe ich mir gedacht: Alter, ich schaffe alles. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist etwas Wichtiges für einen Schauspieler. Man muss an seine Träume glauben, um sie zu realisieren. Deswegen ist das Leben so schön.

Die einen gehen auf die Ernst-Busch-Schauspielschule, die anderen auf die Otto Falckenberg. Ich habe meine Schauspielschule in Kreuzberg gehabt. Ich brauche kein Fechttraining, keine komischen Mundbewegungen oder Liegestützen vor dem Take – ich habe es anders, authentischer gelernt.

Ja, ich bin ein Spießer geworden. Trage auch weiße Socken, wenn ich auf meinem Rasenmäher sitze. Aber im Leben wird man älter, gescheiter, man will leben. Ich muss nicht mehr in Kreuzberg sein, um dort auf Englisch einen Latte Macchiato zu bestellen.

Das Problem gibt es weltweit. Es gibt überall solche Strukturen. Der Staat hat vor Jahren einen Fehler gemacht, alle in ein Ghetto zu stecken, in den Rollbergkiez, die Karl-Marx-Straße, die Görlitzer Straße. Hätten sie uns lieber mal ein bisschen mehr in Zehlendorf oder Charlottenburg gestreut. Als Kind war ich in einer Klasse mit 18 Türken, ich habe mich nach deutschen Freunden gesehnt. Ich wollte die deutsche Kultur kennenlernen. Man hat sie mir verboten, weil sie mich nicht nahe rangelassen haben an diese Kultur. Dann habe ich sie selber irgendwann entdeckt, mir deutsche Freunde gesucht. Ich wusste gar nicht, was Weihnachten ist, bevor ich 15 war. Das ist ein schönes Fest.