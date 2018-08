Ein Jugendwort ist laut Langenscheidt-Verlag ein Wort, das hauptsächlich im Wortschatz von Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren anzutreffen ist. "Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von Jugendlichen erfunden oder in einer neuen Bedeutung verwendet wird und deshalb von Erwachsenen oft als Wort aus einer anderen Sprache empfunden wird", hieß es in einer Mitteilung.

Die zehn meistgewählten Begriffe schaffen es in die Endrunde, in der eine Jury aus Jugendlichen, Medienvertretern und Sprachwissenschaftlern am 16. November den Gewinner bestimmt.

"Borderitis", "lan" oder "Snackosaurus"? Langenscheidt-Verlag sucht wieder das Jugendwort des Jahres. Bis 13. November kann im Internet aus den Top-30-Vorschlägen für den Favoriten 2018 abgestimmt werden (dort stehen auch die "Übersetzungen") , wie der Verlag am Dienstag in München mitteilte.

Weitere Beispiele für diesjährige Jugendsprache sind "lmgtfy" für "let me google that for you" und soll dem Gegenüber sagen, dass er eine unnötige Frage gestellt hat, die auch Google beantworten kann. "Screenitus" beschreibe das Gefühl, zu lange auf den Bildschirm gestarrt zu haben. Und "Besti" sei unter Jugendlichen eine gebräuchliche Bezeichnung für den besten Freund oder die beste Freundin.

Favoriten der vergangenen Jahre waren unter anderem "merkeln" für Nichtstun, "Smombie" für Menschen, die mit dem Blick aufs Handy über die Straße gehen, "napflixen" für ein Nickerchen machen und dabei einen Film laufen lassen - und "isso" als Ausdruck von Zustimmung. Jugendwort des Jahres war "I bims" im Sinne von "Ich bin's" oder "Ich bin".