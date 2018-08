picture alliance / Photoshot Audio: Inforadio | 18.08.2018 | Jakob Bauer | Bild: picture alliance / Photoshot

Konzertkritik | Carlos Santana in der Zitadelle Spandau - Die Legende hat noch Strahlkraft

18.08.18 | 11:54 Uhr

Nicht viele Menschen können von sich behaupten, eine ganze Musikrichtung erfunden zu haben. Carlos Santana schon: er ist der Urvater des Latinrock. Am Samstagabend war er in der Zitadelle Spandau zu Gast und zeigte, dass er es noch kann. Von Jakob Bauer

Während hoch über der Zitadelle die Flugzeuge im Minutentakt mit 400 km/h Beschleunigung in den Himmel rasen, kommt der Abend unten, auf der Bühne, zunächst nur langsam in die Gänge: Bilder von der guten, alten Zeit flimmern dort zu leiser Musik über die Bühne. Grateful Dead sind zu sehen und Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Flower Power, VW-Busse, Make Love Not War, Woodstock. Ein netter, nostalgischer Einstieg, eigentlich, aber das Publikum ist sowieso schon etwas unruhig und dieses redundante Vorspiel dauert satte zehn Minuten. Ein wartender Zuschauer bemerkt sarkastisch: "Ich hab mit so Bildern drin zu Hause, das hätte ich mir auch anschauen können."

Eine neue Hüfte für die Gitarre

Aber dann kommt der Maestro mit seiner achtköpfigen Band entspannt auf die Bühne geschlappt – und der warme Willkommensapplaus ist ihm trotzdem sicher. Parallel zu den ersten Songs laufen alte Live-Aufnahmen von Santana auf der Leinwand, und spätestens jetzt ist dann endgültig klar: Santana surft hier seine eigene Nostalgie-Welle. Sei ihm gegönnt, ihm, der mal eben so ein ganzes Genre erfunden und geprägt hat, der lateinamerikanische Rhythmen mit Rockmusik verheiratet und der Gitarre so quasi eine neue Hüfte spendiert hat.

Das Herz pumpt in der Rhythmussektion

Santana ist zwar als Gitarrengott bekannt, das wirkliche Herz seiner Live-Band ist aber die Rhythmussektion. Und das ist auch gut so, denn die Soli von Santana sind technisch immer noch herausragend, aber – vor allem auf zweieinhalb Stunden Konzertlänge gesehen – nicht mehr der frischeste Morgentau auf der Waldwiese. Der 71-jährige kniedelt und wahwaht auf seiner Gitarre herum wie eh und je, richtig in die Beine geht das aber erst, wenn die zwei Percussionisten und die unglaubliche Schlagzeugerin so richtig loslegen. Ihr Name ist Cindy Blackman, sie ist nebenbei die Frau von Carlos Santana, aber primär eine der besten Schlagzeugerinnen, die wahrscheinlich je in der Zitadelle gespielt haben. Auf’s Virtuoseste vereint sie in ihrem Spiel Kraft und technische Eleganz. Ihren wirbelnden Handgelenken und Armen könnte man auch dann noch zuschauen, wenn der Ton schon lange abgestellt wäre. Die gemeinsamen Exzesse von Mann und Frau, Saiten und Rhythmusinstrumenten sind dann auch die Höhepunkte des Abends.

Ein Auf und Ab

Und bei diesen Höhepunkten ist dann auch das Publikum ganz da, klatscht und johlt. Ansonsten geht’s meistens eher gesittet zu, vielleicht liegt das auch am Altersdurchschnitt. Sagen wir’s mal so: Wer unter 40 ist, läuft Gefahr, als vermisstes Kind ausgerufen zu werden. Es ist ein Auf und Ab, die längeren Jams tröpfeln meist etwas ziellos durch die Gegend und lassen Sog und Dringlichkeit vermissen und hier wird auch das Publikum unkonzentrierter. Die rhythmusgetränkten, schnelleren, kürzeren Nummern und natürlich die Pophits der Band führen hingegen zu lautstarken Begeisterungsstürmen.

Entfernt verwandt mit Erotik

Santana selbst gibt sich dem Publikum gegenüber eher verhalten. Ganze dreimal wendet er sich an die Zuschauer, als er zwei Crewmitgliedern zum Geburtstag gratuliert und die ganze Zitadelle Happy Birthday singt ist das dann auch sehr nett und sympathisch. Genauso, wenn er der kürzlich verstorbenen Aretha Franklin gedenkt. Eher schmerzhaft ist die Moderation, in der er versucht, augenzwinkernd Beziehungstipps zu geben. Irgendwas mit Frauen, die wollen und Männern, die die Fernbedienungen nicht weglegen, etwas mit „Si Papi“ sagen und „Ich Will“ flüstern. Das soll dann wohl erotisch sein. Naja.

Love & Peace!

Am Ende gibt’s dann noch eine Love und Peace und Rettet die Kinder-Botschaft, die eifrig beklatscht wird und im Kern auch vollkommen richtig und gut ist. Überhaupt geht dieser Abend vollkommen in Ordnung, die Legende Santana hat durchaus noch Strahlkraft, der Mann macht mit seiner goldenen Gitarre, den fliegenden Fingern und der schwarzen Sonnenbrille immer noch eine anständige Figur auf der Bühne. Es ist nie langweilig – aber eben auch nicht sonderlich aufregend. Santana will das Rad nicht neu erfinden, und so fällt das Konzert am Ende in die Kategorie: Erwartbar, aber trotzdem gut.