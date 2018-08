Bild: dpa/Ritzau Scanpix

Konzertkritik | Justin Timberlake - Jeder Move sitzt: Justin Timberlake überwältigt seine Fans

13.08.18 | 07:31 Uhr

Justin Timberlake ist gerade auf Welt-Tour mit seinem Album "Man of the Woods". Am Sonntag spielte er die erste von zwei Shows in der Mercedes-Benz-Arena. Der Superstar trank Schnaps auf der Bühne und zündete ein Lagerfeuer an. Von Nadine Kreuzahler

"Man of the woods" - "Mann aus den Wäldern", so heißt das aktuelle Album von Justin Timberlake – und die dazugehörige Tour. Deshalb ist der Wald auch ein Thema, das sich durchzieht an diesem Abend. Ein paar knorrige, kahle Bäume säumen die Bühne. Videoprojektionen zeigen wogendes Grün und blauen Himmel. Wenn sie nicht gerade Justin Timberlake, seine Band und Tänzer in Aktion zeigen.

Ein Laufsteg mitten durchs Publikum

Anders als seine Kollegin Britney Spears in der vergangenen Woche legt Timberlake um kurz nach neun, also fast auf die Minute pünktlich los. Er springt aus einem Lichtkegel voller Nebel mit einem Schlachtruf ins Geschehen. "Filthy" vom neuen Album ist sein Eröffnungssong. Es folgt eine pure Überwältigungsshow mit Laser- und Lichteffekten, Video-Projektionen an beiden Enden und in der Mitte der Halle und einem Mega-Star, der zum Greifen nah scheint. Das liegt an der aufwendigen Bühne, die sich wie ein Laufsteg durch die Arena schlängelt, mitten durchs Publikum; dadurch können fast alle Justin auch aus der Nähe sehen. Der Laufsteg verbindet zwei kleine extra Bühnen mittendrin und eine drehbare Haupt-Plattform am Kopf. Hier richtet sich die großartig aufspielende Band ein, die aus vier Bläsern, zwei Gitarristen, zwei Keyboardern, einem Schlagzeuger, einem Percussionisten, und vier Backgroundsängern und –sängerinnen besteht.

Hits, Hits, Hits

Justin Timberlake tanzt in übergroßen Jeans, weißem T-Shirt und Turnschuhen in knalligem Neon-Orange über den Laufsteg, drei Tänzerinnen und drei Tänzer flankieren ihn. Jeder Move sitzt. Jeder Beat genauso - auch, wenn der Sound anfangs noch zu laut und übersteuert klingt. Justin Timberlake feuert ohne Pause Songs vom neuen Album und ältere Hits raus. Darunter schon früh Sexy Back und Senorita. Ein Highlight ist "Cry Me A River", der Song, den er einst für seine Ex-Freundin Britney Spears schrieb und der jetzt mit über den Bühnenboden kriechendem Nebel, einem künstlichen Sternenhimmel und überall leuchtenden Lichttropfen eine besondere Atmosphäre bekommt.

Schnaps und Lagerfeuer

Der 37-Jährige fragt immer wieder auf Deutsch: Berlin, wie geht's euch, alles klar, alles gut? Er klatscht Fan-Hände ab und lächelt für Selfies. Später trinkt er mit seinen Musikern Schnaps auf der Bühne. Er wisse jetzt, dass er wahrscheinlich zur Hälfte deutsch sei, sagt er, er trinke so gerne. Prost! Die erste Konzerthälfte ist tanzbar und energiegeladen und bestimmt von den Timberlake-typischen, perfekt produzierten R'n'B und Pop Nummern. Nach einer Stunde passiert ein Stimmungswechsel in der Dramaturgie. Jetzt ist Lagerfeuerromantik angesagt, mit echtem Feuer auf der Bühne. Justin und seine Kollegen sitzen in Holzfällerhemden drum herum, spielen Gitarre und singen gemeinsam. Zurück zu den Wurzeln soll das wohl heißen, nach Tennessee, wo Justin Timberlake geboren und aufgewachsen ist, und zurück zu handgemachter Musik. Sein Album "Man of the Woods", das Country mit Pop mixt, legt es ja genau darauf an. Gestern Abend wirkt das ein bisschen zu gewollt, verkitscht und auch langatmig.

Eine perfekte Show

Am Schluss, nach vielen Herzschmerz-Balladen, startet Justin Timberlake noch mal eine tanzbare Hit-Rakete. Er dreht alleine tanzend ein paar Extrarunden, bringt mit Hüftschwung und Ausfallschritt alle zum Kreischen. Justin Timberlake liefert zwei Stunden lang eine bis hin zum Dankes-Kniefall vor den Fans perfekt durchgetaktete und choreografierte Show ab. Die 13.000 Fans in der Mercedes-Benz-Arena feiern ihn dafür.

Sendung: Inforadio, 13.08.2018, 06:55 Uhr