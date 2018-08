Bild: dpa/Ina Fassbender

Konzertkritik | Kraftklub in der Wuhlheide - Und sie kommen doch immer wieder nach Berlin

05.08.18 | 09:43 Uhr

Die Band aus Chemnitz liefert eine mitreißende, energiegeladene Show ab. Vor 17.000 Fans spielten die Indierocker ihr bisher größtes Konzert - und nur eines von drei Open Airs in diesem Sommer in Deutschland. Dafür hat sich Kraftklub einige Überraschungen einfallen lassen. Von Nadine Kreuzahler

"Ich will nicht nach Berlin", das hat Kraftklub 2012 gesungen, damit wurden sie bekannt. Seitdem ist viel passiert, die fünf Jungs aus Chemnitz haben drei Nummer-Eins-Alben gelandet. Und: sie kommen doch immer wieder nach Berlin.

Wozu lange fackeln?

Schon bevor Kraftklub erscheint, feiern ihre Fans sie vor der Bühne mit Pogo und Circle Pits. Darunter viele Kraftklub-Doppelgänger in weißen Shirts und Hosenträgern. Die Bühne ist mit einer riesigen hängenden Plane verhüllt, weiße Schrift auf rotem Grund: "Keine Nacht für Niemand" prangt da - der Titel des aktuellen Albums; ein Wortspiel mit dem berühmten Ton-Steine-Scherben-Song mit Sänger Rio Reiser, einem Künstler, den Kraftklub in Interviews prägend und nacheifernswert genannt haben. Die Stimmung ist schon gut, als von Kraftklub nur der Soundcheck hinter dem Vorhang zu hören ist. Dann fällt er mit einem Ruck herunter. Es knallt, aus Fässern steigt rosaroter Qualm auf, Frontmann Felix Brummer springt auf und ab und die wogende Masse aus 17000 Zuschauern macht es ihm sofort nach. Wozu auch lange fackeln? Kraftklub feuern direkt los und machen bis zum Schluss keine Pause. Es werden noch jede Menge Bierbecher und Konfetti in die Luft fliegen und Überraschungsgäste vorbeischauen.

Kraftklub zeigt sich dankbar

Das Konzert in der Wuhlheide ist das bisher größte der Band - das erzählt Frontmann Felix Brummer. Als er zum ersten Mal in Berlin gewesen sei, sagt er, da habe er in der Wuhlheide die beste Band der Welt gesehen (gemeint sind Die Ärzte, auch sie ein großer Einfluss der Chemnitzer Indierocker). Vor fünf Jahren durfte Kraftklub dann als Vorband von Rammstein selbst in der Wuhlheide spielen und jetzt kommen die Leute nur wegen Kraftklub. Dafür bedankt er sich mehrfach bei den Fans. Kraftklub macht ihrem Namen alle Ehre gestern Abend - die Band strotzt nur so vor Energie! Alle fünf tragen rote Jacken zu weißen Shirts - die Kraftklub-Uniform, genau wie die Tänzerinnen, die nach ein paar Songs zur Band stoßen und sie wie Cheerleaderinnen einrahmen und unterstützen.

Von Sklaven, Hass und Wutbürgern

Kraftklub spielen Hits aus ihren drei bisherigen Alben - alle drei waren Nummer-Eins-Alben - aber im Vordergrund steht ihr aktuelles: "Keine Nacht für Niemand". Schließlich ist es ja auch die Tour zum Album mit nur drei Sommer-Open-Air-Shows in Deutschland. Auf dem aktuellen Album singen sie in "Sklave" von Selbstausbeutung und prekären Arbeitswelten; in "Chemie Chemie Ya" von Drogenexzessen; in "Liebe zu Dritt" bedauern sie den allgegenwärtigen Trend zur Selbstoptimierung mit Zeilen wie diesen: "Überall nur gottverdammte Kneipen ohne Rauch und Sahne ohne Fett. Bier ohne Alkohol und digitaler Sex."

"Dein Lied" handelt von enttäuschter Liebe, die in Hass umschlägt und hatte ihnen viel Kritik eingebracht, weil es im Refrain heißt "Du verdammte Hure, das ist dein Lied". Gestern Abend verzichten Kraftklub auf die kontroverse Zeile und damit auf den zwiespältigen Effekt, den es hätte, wenn 17.000 Fans "Du Hure" mitgrölten. Stattdessen ruft Felix Brummer auch diesmal wieder dazu auf, laut Nein zu sagen zu Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Faschismus und: zur AfD. Dafür erntet die Band großen Jubel. Ihr sarkastischer Song "Fenster" ist ein politisches Statement gegen Populismus, Verschwörungstheoretiker und Wutbürger und ist aus der Sicht eines solchen Wutbürgers geschrieben: "Eins ist klar: So kann das nicht weitergeh‘n mit dem Land. Vertraue nicht dem Staat – nimm es selber in die Hand! Aber so was darf man ja heute nicht mehr sagen, wegen all der Gutmenschen, die die Wahrheit nicht vertragen." Zu "Liebe zu Dritt" lässt Brummer sich eine Regenbogenfahne aus dem Publikum reichen.

Überraschungen und Knalleffekte

Vor allem aber liefern die fünf Musiker aus Chemnitz eine professionelle, mitreißende Show ab in der es Dank Pyrotechnik und Lichteffekten knallt, zischt, leuchtet und qualmt. Ein paar Überraschungsgäste gibt es auch. Ein auf die Bühne geholter vermeintlicher Bierverkäufer entpuppt sich als Porky von Deichkind, der mit den Chemnitzern einen Song performt. Später mischen noch die Berliner Rapper K.I.Z. kurz mit. Kraftklub sind immer nah bei ihrem Publikum, beziehen es ein, holen einen Fan auf die Bühne um ein Song-Glücksrad zu drehen, bringen die Menge dazu, zu klatschen, zu pogen, ein Taschenlampenmeer zu bilden und bei "Randale" erst mit in die Hocke zu gehen und dann beim Hochgehen Bierbecher und Papier in die Luft zu werfen. Es regnet also Becher - wenn man Glück hat, leere.

Keiner will nach Hause gehen

"Wir haben hier gerade einen wunderschönen Abend miteinander", sagt Felix Brummer, "aber der Tag morgen wird verkatert sein und am Montag wird es noch schlimmer, da müsst ihr alle wieder zur Arbeit". Buh! schallt es aus der Menge zurück, daran will keiner denken, während er und sie mitsingen, crowdsurfen, pogen und tanzen. Das Highlight kommt zum Schluss: "Ich will nicht nach Berlin", ihren großen Radiohit von 2012, performt Kraftklub auf einem kleinen Podest, mit dem sich die Band durch die Menge fahren lässt. Von dort aus machen sie Crowdsurfing um die Wette zurück zur Bühne. Zu "Songs für Liam" explodieren Konfettiraketen in rot und weiß und nach über zwei Stunden geht ein mitreißendes, energiegeladenes Konzert zu Ende.

Sendung: Inforadio, 06.08.2018, 06:55 Uhr