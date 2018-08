dpa/David Jensen/PA Photo Audio: Inforadio, 17.08.2018, Jakob Bauer | Bild: dpa/David Jensen/PA Photo

Konzertkritik | Nile Rodgers im Tempodrom - Mit Herz und Hüftschwung

17.08.18 | 06:53 Uhr

Er ist einer der erfolgreichsten Musiker und Produzenten aller Zeiten: Nile Rodgers. In den 40 Jahren seiner Karriere hat er Songs für unzählige Künstler geschrieben: Madonna, David Bowie und Daft Punk. Gestern Abend war Nile Rodgers mit seiner Band "Chic" im Berliner Tempodrom zu Gast. Von Jakob Bauer

Es ist ein unkonventioneller Beginn für ein Konzert dieser Größenordnung. Nile Rodgers, der Mann des Abends, kommt noch während der Pausenmusik und bei vollem Licht auf die Bühne des nahezu ausverkauften Tempodroms. Er hat ein fettes Grinsen im Gesicht, macht Selfies mit der Menge und fragt, ob Berlin denn bereit für eine Party sei. Klar, ist es das. Dann entschuldigt sich Rogers noch dafür, dass er noch einen kleinen Soundcheck machen müsse. Starallüren sehen anders aus. Und so ist schon vor dem offiziellen Beginn des Konzerts klar: Das wird kein routiniertes, bis ins letzte Detail durchgestyltes und - geplantes Unterhaltungsprodukt. Rodgers hat auch mit 65 Jahren und über 500 Millionen verkauften Platten noch Bock auf Kontakt, auf Menschen, auf Party, auf dieses Konzert. Und dann knippst irgendjemand das Licht aus – und die riesige Discokugel über der Bühne fängt an sich zu drehen.

Hits, Hits, Hits

"Le Freak" – die erste große Nummer von Nile Rodgers und seiner Band Chic von 1978 und nur einer der unzähligen Hits, bei denen der Amerikaner seitdem seine Hände im Spiel hatte. Es sind so viele, dass er sie an diesem Abend nicht alle spielen kann, aber die Setlist haut einen immer noch vom Hocker. "Let's Dance" von David Bowie, produziert von Nile Rodgers. "Upside Down" von Diana Ross, geschrieben von Nile Rodgers. "Like A Virgin" von Madonna, "We Are Family" von Sister Sledge, "Get Lucky" von Daft Punk: alles Songs, bei denen Rodgers entscheidend seine Hände im Spiel hatte. Und alles Songs, die Rodgers an diesem Abend mit seiner Band spielt. Aber natürlich nicht als gewöhnliche Cover, sondern als verschnörkelte Soul-Funk-Disco-Dance-R'n'B-Nummern.

Nile Rodgers und seine Band "Chic" - wie eine Familie

Rein optisch ist Rodgers der Chef dieses Abends. Er trägt eine coole Sonnenbrille, schwingt die langen Rastas, trägt einen maßgeschneiderten grauen Anzug und tanzt in lässigen Schritten mit seinen weißgekleideten Mitsängerinnen hin und her. Aber Obwohl Rodgers hinter allen Songs steckt, ist das Konzert keine One-Man-Show. Zwar kitzelt er aus seiner Gitarre immer wieder diese unvergleichlichen, messerscharfen Funk-Riffs heraus, aber großartige Solo-Auftritte geben seine Songs nicht her. Stattdessen sind es Lieder für eine Band, für seine Chics, für diese acht Menschen, die wissen, dass gemeinsames Timing und Rhythmus das wichtigste für eine Disconummer ist. Klar, der Bassist darf's mal ordentlich schnalzen lassen, die Sängerin schraubt sich von tief zu höher als hoch und die Bläser können auch so richtig laut. Aber für diese Band und eigentlich auch für den ganzen Abend gilt das Motto: "We Are Family".

Wenn Generationen gemeinsam ausrasten

Denn es hat schon etwas berührendes, wie hier die Generationen gemeinsam ausrasten. Ein Mann, Anfang 60, kann nicht mehr aufhören zu lachen, er wirft die Hände in die Luft, springt im Rhythmus von "Le Freak" höher als manch 15-Jähriger im Turnunterricht. Aber auch Frauen und Männer Ende 20 schwingen die Hüften, ihre Jugend hat Rodgers ebenso geprägt, hat er doch mit zeitgenössischen Popgrößen wie Daft Punk, Pharrell Williams, Avicii oder Lady Gaga zusammengearbeitet.

Bescheiden und publikumsnah

Bei all dem glitzernden Discowahnsinn strahlt Rodgers trotzdem eine edle Bescheidenheit aus und dieses Konzert ist für ihn auch eine kleine Retrospektive auf seine Karriere. Zweimal hat er den Krebs besiegt und er spricht bei diesem Konzert auch ausführlich darüber. Und auch davon, wie er nach den Diagnosen nur noch mehr Musik machen wollte. Er bedankt sich immer wieder dafür, dass er den schönsten Job der Welt hat. Das wirkt authentisch. Und dann kommt beim letzten Song auch noch die ganze Crew auf die Bühne, sie tanzen und feiern mit Nile Rodgers und Chic und als nur noch Schweiß in den Bierbechern zurückbleibt, die Musiker die Bühne verlassen, Pausenmusik und Lichter wieder angehen steht Rodgers noch 15 Minuten vor und in der Menge, er gibt Autogramme, klatscht Hände ab und tanzt mit seinen Fans: Herzen und Hüften liegen bei diesem Konzert ganz nah beieinander.

Sendung: Inforadio, 17.08.2018, 06.55 Uhr