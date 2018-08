Im Berliner Funkhaus hat am Wochenende ein außergewöhnliches Festival stattgefunden. Außergewöhnlich nicht nur, weil über 160 renommierte Pop-Künstler dabei waren, sondern auch, weil alles, was dort zu sehen und zu hören war, erst letzte Woche entstanden ist. Von Jakob Bauer

Was sie gleich sehen werden? Wen sie gleich hören werden? Wissen sie nicht. Trotzdem sind die Zuschauer jetzt schon voller Vorfreude, denn vielleicht wartet ja der norwegische Singer/Songwriter-Guru Erlend Øye hinter der noch verschlossenen Tür der Hallway Studios. Oder Ausnahmesängerin Leslie Feist. Oder sogar Techno-Ikone Boys Noize? Alles möglich. Alles falsch – für den Moment. Denn drin wartet unbändiger Krach: Zwei Schlagzeuger dreschen wie verrückt auf ihre Sets ein, während zwei Elektroniker mit ihren analogen Synthesizern und ein introvertierter Bassist versuchen, dieses rhythmisch hochkomplexe Geballer mit noch mächtigere Krachschichten anzureichern, sodass eine zünftige Wall Of Sound entsteht.

Die 160 beteiligten Künstler haben sich hier eine Woche lang getroffen, um gemeinsam neue musikalische Ideen zu formulieren und in Konstellationen zusammenzuarbeiten, die man in der freien Wildbahn sonst nicht findet. An diesem Wochenende öffnen sie ihre Werkstatt, um die Ergebnisse dem Festivalpublikum zu präsentieren. Zum Beispiel das Berliner Kollektiv Stargaze, das zusammen mit Indie-Folk-Superstar Bon Hiver und The National-Gitarrist und Festivalveranstalter Aaron Dessner in traurig-tröstlich-schönen Kammer-Pop-Gefilden wühlt.