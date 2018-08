Ist das nicht langweilig? Drei Mal dasselbe Musikstück an einem Abend hintereinander hören? Überhaupt nicht. Nicht wenn man dazu drei Versionen von berühmten Choreografinnen des zeitgenössischen Tanzes geboten bekommt, von Lucinda Childs, Anne Teresa De Keersmaeker und Maguy Marin, jeweils getanzt vom Ballett der Oper Lyon.

Dabei hätte die Truppe in Berlin fast gar nicht getanzt. Die Tänzer wollten schon am Vorabend aus Frankreich anreisen. Flug gecancelt. Der Ersatzflug am Tag der Aufführung entfiel auch. Also setzten sie sich in den Zug, fuhren über Frankfurt nach Berlin und kamen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Haus der Festspiele an. Aufgewärmt hatten sie ihre Körper in der Bahn. Die Bühne konnten sie erstmals begutachten, als vor dem Vorhang noch die Eröffnungsreden gehalten wurden. Allein dafür haben sie allen jubelnden Applaus, den es am Ende gab, verdient. Nach all dem nervenaufreibenden Hin und Her noch so virtuos zu tanzen, wo Präzision erwünscht war, und so lässig zu bleiben, wo Lässigkeit gefragt war. Alle Achtung, was für eine Kompanie!