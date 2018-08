Eine "Stadt in der Stadt" soll das Kunst- und Filmprojekt DAU werden, bei dem Künstler eine Berliner Mauer am Kronprinzenpalais am Boulevard Unter den Linden errichten wollen. Die Stadt soll "ein Leben nach anderen Regeln zeigen und erfahrbar machen", heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses der Berliner Festspiele, dem Veranstalter des Projekts. Mehr will das Haus nicht dazu sagen. Auf Nachfrage verweist man auf laufende Genehmigungsverfahren mit Berliner Behörden.

Benannt ist das Projekt DAU nach dem sowjetischen Physiker Lev Landau. In dem Areal sollen etwa Filmaufnahmen des russischen Regisseur Ilya Khrzhanovsky gezeigt werden, der eine Zeitreise "zurück in die Sowjetunion" gedreht hat, wie es in einem Filntrailer heißt. 400 Darsteller spielten das Leben unter der Stalin-Diktatur in einem Big-Brother-ähnlichen Filmset in der Ostukraine nach. Das Filmprojekt ist umstritten, Regisseur Krzhanovsky ebenso. Der englische Telegraph schreibt über eine mögliche Veruntreuung von Fördergeldern und sexueller Belästigung am Set.

Mehrere Spielfilme sollen aus 700 Stunden Filmmaterial entstanden sein, gesehen hat sie bisher aber niemand. Im Herbst sollen sie in Berlin Premiere haben. Dann soll die Mauer symbolisch Unter den Linden rund um das Kronprinzenpalais und die Staatsoper nachgebaut sein und aus DAU ein Kunst-Event werden.