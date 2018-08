Bild: dpa/Hubert Link

Im Juni 1995 erschien das Doppel-Album "HIStory – Past, Present and Future Book I". Noch nie wurde ein Musikalbum derartig aufwändig beworben wie dieses. Im Rahmen einer Werbekampagne wurden in vielen großen Städten wie London, Paris und Berlin neun Meter hohe Michael-Jackson-Statuen aufgestellt - wie hier am Berliner Alexanderplatz.