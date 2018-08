In der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage des Bezirksverordneten Dustin Hoffmann (CDU) vom 13. August bestätigt Hölmer, dass der Grundstückseigentümer beabsichtige "das bestehende Gebäude abzureißen und ein neues Gebäude mit gewerblicher Nutzung zu errichten." Demnach fänden zurzeit Abstimmungen statt, die jedoch noch nicht abgeschlossen seien. Neue Wohnungen seien aber nicht geplant, so der Bezirksstadtrat.

Der Bezirksstadtrat von Treptow-Köpenick, Rainer Hölmer (SPD), hat Pläne des Grundstückseigentümers in Alt-Treptow bestätigt, nach denen das Cinestar-Kino am Treptower Park abgerissen werden soll.

Am Sonntag hatte der "Tagesspiegel" über die Abrisspläne berichtet. Als Grund wurde mangelnder Umsatz angegeben. Der Investor plane ein neues Gebäude für Gewerbe, so der Bericht. Dafür solle das Kino mit neun Sälen nach 19 Jahren weichen.

Da das Multiplex-Kino nur eine geringe Relevanz für die Funktionserfüllung des Zentrums in Alt-Treptow habe, liege der Fokus des Bezirks eher auf der Beseitigung von Leerständen im Park Center. "Ein zwingender Erhalt des Kinos ist damit, auch vor dem Hintergrund der zu beobachtenden Entwicklungen der Branche, nicht verbunden", hieß es in der Antwort.

Cinestar zeigte sich am Montag überrascht von den Abrissplänen. Auf der Plattform Filmecho [filmecho.de] hieß es in einem offiziellen Statement: "Ein Abriss des Gebäudes, in dem wir als Mieter unsere Cinestar Filmtheater betreiben, ist uns bislang nicht bekannt. Für die weiteren Anfragen wenden Sie sich am besten an den Vermieter."

Neben dem Kino wird zurzeit die Stadtautobahn A100 bis zum Treptower Park verlängert.