Musical-Premiere "Beat It" in Berlin - Lang lebe der King of Pop

29.08.18 | 14:17 Uhr

Michael Jacksons Leben kommt auf die Bühne. Zu seinem 60. Geburtstag feiert das Musical "Beat It" am Mittwoch Weltpremiere in Berlin und ehrt den verstorbenen King of Pop mit seinen größten Hits. Lotte Glatt hat bei der Generalprobe zugesehen.

Mit aufheulenden Seufzern, hoher Stimme und der Hand im Schritt wollen die Darsteller des Musicals "Beat it" den Michael-Jackson-Spirit in den Saal des Theaters am Potsdamer Platz bringen. Dort findet am Mittwochabend, anlässlich des 60. Geburtstags des 2009 verstorbenen Sängers, die Weltpremiere des Stückes statt. Auch wenn Beats und Tanz im Vordergrund stehen, skizziert das Musical knapp, wie aus dem Kinderstar der Jackson Five der King of Pop wurde. Die Zuschauer erfahren, dass auch eine Ausnahmeerscheinung wie Michael Jackson sich von Vorbildern wie Elvis Presley und John Travolta musikalisch und tänzerisch inspirieren ließ.

Michael Jackson spielen heißt Liebe in die Welt bringen

Der britische Musical-Darsteller Koffi Missah spielt den jungen Michael Jackson. Er hofft, mit dem Musical ein Stück Liebe in die Welt zu bringen, so wie einst das Original. "Wenn du dir anschaust, was heute in der Welt passiert, ist das einfach tragisch", sagt der Jackson-Darsteller. Liebe und Fürsorge würden heute oft verloren gehen. "Wenn wir ein bisschen davon in diese Welt zurückbringen können, dann werden wir Michael gerecht. Das schaffen wir mit seiner Musik", so Missah. Er spielt dabei unter anderem auf die Popballade "Heal the World" an, in dem Jackson die Menschen aufruft, für die Ärmsten dieser Welt einzustehen.

Auch junge Leute feiern den King of Pop

Michael Jackson verstarb 2009 mit 50 Jahren. Kommt seine Musik heute überhaupt noch an? Zur Generalprobe am Montag wurden hunderte Kinder und Teenager eingeladen, die Jackson teilweise gar nicht mehr miterlebt haben. Doch auch sie feiern die alten Klassiker wie "Smooth Criminal", "Beat it" oder "Thriller" wie die neuesten Hits aus den Charts. Als der erwachsene Jackson-Darsteller bei "Billie Jean" mit dem Moonwalk über die Bühne fegt, kreischt das junge Publikum laut auf und zum Schluss gibt es Standing Ovations und Zugabe-Rufe.

Das Motto: Emotionen auf die Bühne bringen

Michael-Jackson-Songs begeistern und berühren weiterhin. Choreograph Detlef Soost, der unter anderem die Tanzeinlagen zu dem Lied "Beat it" inszeniert hat, beschreibt das so: "Das liegt daran, dass Jackson in der Lage war, Emotionen für den Menschen sichtbar, spürbar und hörbar zu machen." Das sei für den Choreographen eine große Herausforderung gewesen. Die Tänze sollten deshalb Soosts kreativem Anspruch gerecht werden und gleichzeitig den Geist des King of Pop verkörpern.

Streit um die Rechte an den Jackson-Hits

Zum Musical-Start könnte die Stimmung nur noch durch eine Unterlassungsklage von Jacksons Nachlassverwaltern getrübt werden. Sie wollen ein eigenes Jackson-Musical auf den Broadway in New York bringen und werfen den "Beat It"-Veranstaltern der Cofo Entertainment Group vor, keine Lizenz für die Songs zu haben. Diese beharren darauf, durch die Bezahlung von Gema-Gebühren die rechtlichen Pflichten erfüllt zu haben. Sollten die Kläger am Ende Recht bekommen, fordern sie den gesamten Gewinn der Show ein. Bis ein Gerichtsbeschluss vorliegt, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Solange kann Michael Jackson erstmal gefeiert werden. Nach den ersten sechs Vorstellungen am Theater am Potsdamer Platz ist eine "Beat It"-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bis April 2019 geplant. Mehr als 50.000 Tickets sind bereits verkauft. Jacksons Fans halten dem King of Pop auch nach seinem Tod die Treue.

Der King of Pop und seine Besuche in Berlin

