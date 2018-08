Mit der Wende wurde Friedrich Moll zum Gesicht der Berliner Abendschau, zunächst beim SFB, später bis 2007 beim RBB. Am Dienstag ist der ehemalige Moderator und Journalist einen Tag nach seinem 70. Geburtstag verstorben.

Friedrich Moll, einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren des Senders Freies Berlin (SFB) und des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), ist tot.

Er starb am Dienstag im Alter von 70 Jahren in Berlin. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Friedrich Moll verkörperte als Moderator der "Abendschau" 17 Jahre lang auf vorbildliche Weise Kompetenz und Seriosität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er begleitete das Geschehen in Berlin ebenso scharfsinnig wie volksnah und hat deshalb zu Recht einen festen Platz im Gedächtnis vieler Berlinerinnen und Berliner. Wir trauern um einen engagierten Kollegen und erstklassigen Journalisten."