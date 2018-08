Rund 57 Jahre nach dem Mauerbau und 29 Jahre nach ihrem Fall sind Bürger bei einem Kiezspaziergang in Berlin-Mitte auf ein bislang unentdecktes Mauer-Stück gestoßen. Es ist nicht der erste Sensationsfund in diesem Jahr.

Überraschend ist ein bislang unbekanntes Stück der Berliner Mauer entdeckt worden. Der Abschnitt sei bei einem Kiezspaziergang mit Bürgern im Juni nahe dem Areal des Bundesnachrichtendienstes an der Ida-von Arnim-Straße bemerkt worden, teilte der Bezirksstadtrat von Mitte, Ephraim Gothe, am 57. Jahrestag des Mauerbaus mit. "Ich war total überrascht, dass es noch Unentdecktes gibt", sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stiftung Berliner Mauer habe die Echtheit bestätigt. Das rund 20 Meter lange Betonstück mit Lampenhaltern sei inzwischen in die Denkmalliste eingetragen worden, so Gothe. Sowohl das allgemeine Aussehen, die Maße und die Materialien des Mauerstücks mit Lampenhaltern würden dafür sprechen, dass es sich um einen Abschnitt der Vorfeldsicherungsmauer in der Nähe des Grenzübergangs Chausseestraße von etwa 1985 handelt, so das Bezirksamt.

Vergleichbare Mauerstücke stünden an der Bernauer Straße und an der Gartenstraße. Auch der Betonweg entlang der Mauer stimme mit dem Postenweg an der Bernauer Straße überein, der nach der Sprengung der Versöhnungskirche 1985 angelegt worden ist, hieß es weiter.