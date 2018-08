Kulisse und Natur passen perfekt zu der romantischsten aller deutschen Opern, dem "Freischütz" von Carl Maria von Weber. Die internationale Kammeroper Rheinsberg hat in ihrer 17. Saison Sänger aus Slowenien, Kroatien, Lettland, Polen, Serbien, Korea und Israel eingeladen. Sie haben die ziemlich absurde und düstere Story um einen verknallten Jäger, dem kein ordentlicher Schuss gelingt und der deshalb mit dem Teufel anbandelt, in sechs Wochen gemeinsam erarbeitet. Inklusive aller Dialoge auf Deutsch und mit sämtlichen Schlagern, die sofort Ohrwürmer werden.

Geht es noch romantischer? "Der Freischütz" in Rheinsberg. Wofür Bühnenbildner in Theatern Millionen ausgeben müssten, ist hier umsonst: ein tiefer, dunkler Wald, Büsche und Hecken zum Verstecken, ein freier Sternenhimmel mit leuchtendem Mond, Baumwipfel, die sich im Abendwind wiegen - all das ist im Heckentheater neben dem Schloss.

An insgesamt acht Abenden zeigt die Kammeroper Rheinsberg "Der Freischütz" unter der musikalische Leitung von Simon Krečič die Inszenierung von Bruno Berger-Gorski abwechselnd im Heckentheater, also unter freiem Himmel, im Schlosstheater und im Schlosshof.

Das ist höchst unterhaltsam, oft sehr witzig und ziemlich sinnlos. Das Publikum soll, so steht es im Programmheft, den freien Assoziationen der Regie folgen. Also vergessen wir die Logik und genießen die Musik mit einem erstaunlich guten Orchester! Die Musiker der Jungen Kammerphilharmonie Berlin unter Simon Krečič begleiten das Sängerensemble ganz wunderbar.

Johannes Grau als erfolgloser Freischütz Max, Strahinja Djokic als Eremit, die Brautjungfern, das Ännchen, sie alle bilden ein stimmiges Ensemble vor den immer dunkler werdenden Hecken, die blau und geheimnisvoll im Scheinwerferlicht leuchten.

Rheinsberg entfaltet in diesen Nächten einen besonderen Reiz. Der See liegt schwarz vor dem angestrahlten Schloß, in dem Friedrich der Große die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte. Tucholskys Geist weht durch die literarische Landschaft. Es lässt sich entspannt flanieren. Also: Wem es in Berlin zu heiß wird - "Der Freischütz" in Rheinsberg ist ein heißer Tipp für einen herrlichen und auch auch kühleren Abend.