Wegen der anhaltenden Trockenheit wird es bei der Potsdamer Schlössernacht in diesem Jahr kein Abschlussfeuerwerk geben. Man habe sich darauf verständigt, auf offenes Feuer zu verzichten und das Feuerwerk in diesem Jahr anders präsentieren, sagte der Marketingdirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Heinz Buri, dem rbb.

Es werde dafür eine Inszenierung mit Licht- und Laserstrahlen geben, die von einer entsprechenden Musik umrahmt wird. Anlagen und Gebäude würden in ein fantastisches Licht gesetzt, so Buri.

Neu ist in diesem Jahr auch, dass es kein Vorabendkonzert geben wird. Dafür wird die 20. Potsdamer Schlössernacht am kommenden Wochenende an zwei Abenden stattfinden - am Freitag und am Samstag.