Konzertkritik | Die Toten Hosen in der Waldbühne - Kein Punkkonzert ohne politische Botschaft

30.08.18 | 08:07 Uhr

Ausgerechnet ein Hörsturz sorgte im Juni dafür, dass die Toten Hosen eines ihrer Konzerte absagen mussten. Gestern wurde es in der Waldbühne nachgeholt. Und die Punk-Veteranen kündigten dabei gleich ihren nächsten wichtigen Auftritt an. Von David Krause

Punk war, ist, wird und muss immer auch politisch sein. Was wird Campino zu Chemnitz und den Nazi-Ausschreitungen am Montag sagen? Erstmal nichts. Erstmal wird gespielt und sich entschuldigt: "für das ausgefallen Konzert im Juni. Schön, dass Ihr trotzdem alle noch gekommen seid."



Die randvolle Waldbühne scheint es der Band zu verzeihen. Es folgt ein Abend ohne Überraschungen. Campino erzählt, er habe zwar öfter in der Krummen Lanke als im Wannsee gebadet, zu letzterem sei ihm aber einfach ein besserer Text eingefallen. "Wannsee, Wannsee, wann seh ich dich endlich wieder?"

Leidenschaftlich spielen sich die Herren durch mittlerweile 36 Jahre Bandgeschichte. Und zwischendurch fallen dann plötzlich und wie erlösend die Worte, auf die alle gewartet haben: "Ihr werdet die Szenen aus Chemnitz in den letzten Tage mitbekommen haben Aber es gibt dort auch sehr viele, die mit Nazis nichts zu tun haben, und die wollen beweisen, dass dort alle willkommen sind." Die Reaktion aus dem Publikum: "Nazis raus, Nazis raus" wird skandiert.



Angekündigt wird direkt noch das Benefiz-Konzert gegen Rechts am Montag in Chemnitz, wo die Toten Hosen zusammen mit Künstlern wie Casper, Marteria oder Kraftklub auftreten.



Die Wirkung bleibt auch nach Jahren

Hier in der Waldbühne schaffen es die Toten Hosen auch noch nach vielen Jahren, ihr Publikum zu unterhalten und zum Schwitzen zu bringen. Es ist aber bezeichnend, dass die roten bengalischen Feuer nicht mehr in der Masse vor der Bühne gezündet werden – sondern kontrolliert und inszeniert im Rund der Waldbühne. Das wirkt schon fast nostalgisch, die Wirkung bleibt. Vor allem, wenn man den 56jährigen Campino dabei zuschaut, wie er am Absperrgitter mit den Fans eins wird und deren Fahnen schwenkt.



Am Ende dann noch Berliner Unterstützung durch Rodrigo Gonzalez von den Ärzten und Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks.



Punk war, ist, wird und muss immer auch politisch sein – dass er aber auch kommerziell und für die große Masse zugänglich ist, zeigen die Toten Hosen.