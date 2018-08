Schloss Cecilienhof in Potsdam ist fertig saniert

Die Sanierung von Schloss Cecilienhof in Potsdam ist abgeschlossen. Seit 2014 hatte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Dach und Fassaden des gut 100 Jahre alten Schlosses im englischen Landhausstil aufwändig restauriert.

Insgesamt wurden 11.500 Quadratmeter Fassade und 6.500 Quadratmeter Dach erneuert, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Donnerstag mit. Auch der Garten wurde in enger Anlehnung an die Originalpläne neu angelegt.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) freute sich bei den Feierlichkeiten in Potsdam über den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten. Es sei berührend, an diesem Ort zu stehen. Die Sanierung von Schloss Cecilienhof sei deshalb von besonders großer Bedeutung, weil "hier mehrere Zeitschichten unserer jüngeren deutschen Historie ablesbar sind", so Grütters. "Es ist ein wunderbarer Moment", sagte auch Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD).