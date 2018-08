"Berlin Alexanderplatz" in die afrikanische Community verlegt

Setbesuch in der Hasenheide

Mit dem Großstadtroman "Berlin Alexanderplatz" hat Alfred Döblin 1929 einen Abgesang auf das damalige Berlin geschaffen. Der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani interpretiert das Werk nun neu. Anna Wollner war bei den Dreharbeiten in der Hasenheide dabei.

Regisseur Burhan Qurbani, dessen Eltern selbst politische Flüchtlinge aus Afghanistan waren, hat die Geschichte aus den 1920er Jahren in die Gegenwart und die afrikanische Community verlegt. Neben Welket Bungué aus Guinea-Bissau stehen Albrecht Schuch als Reinhold und Jella Haase als Mieze vor der Kamera.

Es ist ein merkwürdiges Bild – und das, obwohl man in Berlin oft denkt, alles schon gesehen zu haben. An einem perfekten Sommertag im Juni steht in dem Neuköllner Park Hasenheide eine Handvoll Dealer unter einem Baum und beobachtet, wie ein paar Meter weiter eine Handvoll Schauspieler Dealer spielen, die unter einem Baum auf einer Bank sitzen und einen Rucksack voller Drogen weiterreichen. Es ist eine Szene aus der Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz", mit Welket Bungué als Francis – Franz Biberkopf.

Er versuche mit der Verschiebung der Herkunft der Hauptfigur der schwarzen Flüchtlingscommunity in Berlin ein Gesicht zu geben, erklärt Qurbani bei einer Zigarettenpause: "Wir laufen hier durch den Park und sehen die Jungs an den Ecken stehen, wissen aber nicht, wer die sind, vermeiden nach Möglichkeit Kontakt mit ihnen. Aber wenn mein Franz Biberkopf schwarz ist, dann muss man ihn anschauen und kann nicht an ihm vorbei."

"Berlin Alexanderplatz" ist für Qurbani eine Art Lebensroman. Er ist mit dem Buch groß geworden, hat es immer wieder zur Hand genommen und über eine Verfilmung nachgedacht. Die letzten 15 Jahre hat er selbst an der Hasenheide gewohnt. Durch die Entwicklungen im Park und in Europa habe er eine Art Schlüssel gefunden, den Stoff in die Gegenwart zu verlegen. Es gehe ihm um postkoloniale Strukturen, die Neuverhandlungen von Frontex und der Flüchtlingspolitik im Mikrokosmos des Görlitzer Parks und der Hasenheide.