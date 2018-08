Der Erfinder der Sendereihe "Tatort", Gunther Witte, ist in der vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren gestorben. Der ehemalige Fernsehspielchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR) starb überraschend am 16. August 2018 in Berlin, wie seine Familie dem WDR mitteilte.

WDR-Intendant Tom Buhrow sagte, Gunther Witte sei eine der herausragenden Persönlichkeiten des Fernsehspiels gewesen. "Mit seiner einzigartigen Erfindung der Tatort-Reihe hat er den WDR und das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer: Sonntag, 20.15 Uhr ist nach wie vor Tatort-Zeit im Ersten. Das, was er geschaffen hat, bleibt und wird unsere Zuschauer weiterhin bereichern", so Buhrow in einer Mitteilung des WDR.