Nackte Beats, dumpfe Stöße durchbrochen von klarem Klingklang oder schrillem Gewitter - und natürlich gnadenlos tanzbar. Der Herzschlag Berlins wummert seit drei Jahrzehnten zu Techno-Musik in all ihren Facetten. In dieser Zeit hat die Stadt Techno gleichzeitig konserviert und weiterentwickelt. Keine andere Metropole der Welt wird so stark mit elektronischer Musik in Verbindung gebracht. Die Clubszene ist legendär.

Den einen Moment auszumachen, an dem sich die Stadt in diese Musik verliebte – oder andersherum - ist schwer. Es scheint aber dennoch an der Zeit zu liegen, in der Techno aufkam, dass beide so eng miteinander verbunden geblieben sind. Die wilde Zeit des Punk war Mitte der 1980er Jahre lange verebbt, der aufpolierte Yuppie-Pop, zu dem sich der Rest der BRD die Schulterpolster zurechtzupfte, konnte im rauen West-Berlin nie wirklich begeistern. Die Clubszene wartete auf etwas Neues.



Stattdessen wurden in einigen Kreuzberger Clubs erstmals elektronische Stücke gespielt, wie "Pump Up The Volume", das 1987 in Großbritannien die Nummer 1 der Charts erklomm. "Dann kam Acid - und es wurde in Berlin mit offenen Armen empfangen", schrieb der Berliner DJ-Pionier Mijk van Dijk vor zehn Jahren auf "Spiegel Online". "Acid-House wirbelte die Ausgehkultur gehörig durcheinander: Man wollte tanzen und nicht mit einem Longdrink cool in der Ecke rum stehen." Acid kam aus Detroit. Dort beschallte eine Reihe von DJs und Clubs eine wachsende Fanbase mit hartem, rohem Techno. Die Anleihen zum minimalistischen Sound der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk waren deutlich, aber die Beats waren nun deutlich fordernder.