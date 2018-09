Die Eigentümer - Privatleute, Kommunen oder Vereine – präsentierten ihre Schmuckstücke und berichteten von den Anstrengungen zu ihrem Erhalt. Das diesjährige Motto war "Entdecken, was uns verbindet".

Schlösser und Gärten aus der Blütezeit Preußens, imposante Kirchengebäude oder alte Industrieanlagen: rund 400 sonst nicht immer zugängliche Schmuckstücke konnten Besucher in Brandenburg am Tag des Offenen Denkmals besichtigen.

"Viele Kleinode in den Städten und Dörfern wären ohne privates Engagement nicht zu erhalten", würdigte Kulturministerin Martina Münch (SPD) in einer Mitteilung. Mit jährlich einer Million Euro fördert das Land Projekte, in denen Denkmale gesichert und restauriert werden.

Zudem würdigte das Ministerium kürzlich drei Initiativen mit einem Landes-Denkmalpflegepreis. Die Ausgezeichneten kümmern sich um den Erhalt der Kirchen bei Luckau, die Rettung eines Barockhauses in Prenzlau und die denkmalgerechte Sanierung der ehemaligen Dom-Apotheke in Brandenburg an der Havel.

In Brandenburg stehen auf der Denkmalliste etwa 13.000 Bau-, Garten- und technische Denkmale. Auch 10.000 Bodendenkmale und etwa 30.000 archäologische Fundstellen sind eingetragen.