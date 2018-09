Weil plötzlich seine Stimme weg war, musste Sänger Bono das Konzert seiner Band U2 am Samstag in Berlin abbrechen. Nun singt er wieder und will die Tour fortsetzen. Das Berliner Konzert soll am 13. November nachgeholt werden.

Frontmann Bono hatte das Konzert in der Mercedes-Benz-Arena abbrechen müssen, weil seine Stimme nach wenigen Songs versagte. Nach einer zehnminütigen Pause wurde das Konzert schließlich abgebrochen. Inzwischen sei er wieder fit, ließ Bono dann am Sonntagabend über einen Sprecher verlauten. In einer Erklärung auf der Webseite der Band heißt es : "Ich war bei einem großartigen Arzt, und mit seiner Hilfe werde ich für den Rest der Tour wieder voll bei Stimme sein."

Die Band befindet sich derzeit auf der Tournee "Experience + Innocence". Die Tour durch Europa soll nach dem Konzertauftakt in Berlin noch bis November andauern. Am Dienstag und Mittwoch sind Konzerte in Köln geplant, danach soll es weitergehen nach Paris.



Die irische Rockband hatte seit den 80er Jahren zahlreiche Hits, darunter "Sunday Bloody Sunday", "With or Without You" und "One".