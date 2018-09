imago stock&people Audio: Kulturradio | 14.09.2018 | Maria Ossowski | Bild: imago stock&people

Berliner Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" - Was der Schwabinger Kunstfund über den NS-Kunstraub zeigt

Die Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" im Martin-Gropius-Bau zeigt Bilder aus dem spektakulären Fund in der Wohnung von Cornelius Gurlitt - unter anderem NS-Raubkunst. Dabei stehen die Mechanismen des damaligen Kunstraubs im Zentrum. Von Silke Hennig

Fast fünf Jahre ist es her, dass der "Kunstfund" im Münchner Stadtteil Schwabing weltweit Schlagzeilen machte: In der Wohnung von Cornelius Gurlitt und später noch in seinem Haus in Salzburg waren mehr als 1.500 Kunstwerke gefunden worden: die Hinterlassenschaft seines Vaters Hildebrand Gurlitt – einer der vier "privilegierten Kunsthändler" in der NS-Zeit. Diese sollten die sogenannte "entartete Kunst", welche die Nationalsozialisten 1937/38 aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmten, ins Ausland verkaufen. Es stellte sich heraus, dass ein Teil der Kunst im Besitz seines Sohnes aus dieser Beschlagnahme-Aktion stammte. Das eigentliche Sensations-Potential des Schwabinger Kunstfunds aber rührte daher, dass darin auch ein erheblicher Anteil Raubkunst vermutet wurde: Kunstgegenstände, die zwischen 1933 und 1945 "verfolgungsbedingt entzogen" wurden, also von ihren - in aller Regel jüdischen Eigentümern unter Druck und weit unter Wert verkauft werden mussten, oder bei deren Flucht oder Deportation ins Ausland mit sämtlicher Habe an den Staat fielen.

Zwei Ausstellungen zusammengeführt

Nichts davon allerdings findet Erwähnung in der "Bestandsaufnahme Gurlitt" im Martin-Gropius-Bau, die sich ganz darauf konzentriert, über die Rolle der Kunst im Nationalsozialismus, über den NS-Kunstraub, seine Mechanismen und die Verflechtungen des Kunsthandels aufzuklären. Sie führt die beiden Ausstellungen zusammen, die unter derselben Überschrift bereits im November vergangenen Jahres in Bonn und in Bern den "Fall Gurlitt" beleuchteten. In der Bundeskunsthalle in Bonn stand damals der Komplex "Raubkunst" im Mittelpunkt. Das "Damenporträt" von Thomas Couture aus dem 19. Jahrhundert, das damals kurz vor der Ausstellungseröffnung als Raubkunst identifiziert wurde, dient jetzt in Berlin als Beispiel, um die Schwierigkeiten der Provenienzforschung anschaulich zu machen: Denn die Zuordnung zur Sammlung des ermordeten jüdischen Politikers George Mandel war nur möglich durch eine kleine Notiz, der zufolge das Damenporträt von Couture, das Mandel gehörte, ein repariertes Loch auf Brusthöhe hatte – genau wie das Bildnis, das bei Cornelius Gurlitt gefunden wurde.

Auf der Suche nach Raubkunst bei Cornelius Gurlitt

Bild: imago/Sepp Spiegl Eine äußerst beträchtliche und zugleich kontroverse Kunstsammlung erbte Cornelius Gurlitt in den 1950er-Jahren von seinem Vater.

Bild: dpa/Rolf Vennenbernd Hildebrand Gurlitt arbeitete zur NS-Zeit als Kunsthändler und war am Verkauf von "entarteter Kunst" ins Ausland sowie dem Aufbau eines "Führermuseums" in Linz (Sonderauftrag Linz) maßgeblich beteiligt. Dabei profitierte er selbst zu großen Teilen von der weitreichenden Enteignung, Vertreibung und Entrechtung von Juden in Deutschland und Europa.



Bild: Keystone/AP/Peter Klaunzer 2014 vermachte sein Sohn Cornelius Gurlitt das verbliebene Kunsterbe dem Kunstmuseum Bern. Daraufhin wurde eine detaillierte Provenienzrecherche durchgeführt, die in der Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" beschrieben wird. Hier ist die Skulptur "Die Kauernde" von Auguste Rodin in der ersten Ausstellung in Bern zu sehen.



Bild: Keystone/Anthony Anex Besonders das Beziffern von Gemälden ermöglicht es, die Geschichte eines Kunstwerks nachzuvollziehen. So konnten einige der Stücke aus der Sammlung restituiert werden. Eine solche Bezifferung durch Hildebrand Gurlitt selbst ist auf der Rückwand dieser Zeichnung zu sehen.

Bild: Bundeskunsthalle/David Ertl Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört unter anderem das Ölgemälde "Waterloo Bridge", das 1903 vom Impressionisten Claude Monet fertig gestellt wurde.



Bild: Bundeskunsthalle Im Nachlass Hildebrand Gurlitts befinden sich auch mehrere Werke seiner früh verstorbenen Schwester Cornelia Gurlitt. Sie war eine der sehr wenigen Frauen im expressionistischen Künstlermetier und wurde trotz ihrer Begabung stark marginalisiert.



Bild: Bundeskunsthalle/Mick Vincenz Während den Vorbereitungen zum "Führermuseum" in Linz gelangte diese Zeichnung von Hubert Robert in den Besitz von Hildebrand Gurlitt.



Bild: Bundeskunsthalle Diese zwei Kunstwerke des französischen Künstlers Charles Dominique Joseph Eisen sind aus der Gurlitt-Sammlung als Raubkunst bestätigt worden. Im Zuge der Besatzung Frankreichs verwendeten die Nazis das Haus der Familie Deutsch de la Meurthe als Lager, wobei sie auch die beiden Zeichnungen entwendeten.



Bild: Bundeskunsthalle Expressionistische Werke galten in der NS-Zeit fast ausschließlich als "entartete Kunst" und wurden mit einem Ausstellungsverbot in deutschen Museen belegt. Die Gemälde "Bildnis Maschka Mueller" (1925) von Otto Mueller (li.) und "Schweres Schweben" (1924) von Wassily Kandinsky (r.) gelten in der Kunstwelt als Meisterwerke.



Bild: Bundeskunsthalle/Mick Vincenz Das "Porträt einer jungen Frau" (1850-1855) von Thomas Couture konnte als Ergebnis der Provenienzrecherche als Raubkunst identifiziert werden. Es wurde mit großer Wahrscheinlichkeit dem französischen Politiker Georges Mandel entwendet, der 1944 von den Nazis erschossen wurde. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















Geschäfte in NS-Zeit gezielt intransparent

Im Kunstmuseum Bern, das Gurlitt zum Alleinerben bestimmt hat, wurde dagegen gezeigt, was aus Gurlitts Besitz eindeutig der Beschlagnahme-Aktion "Entartete Kunst" zuzuordnen ist. Dabei handelt es sich um Kunst, welche die Nazis aus öffentlichen Sammlungen entfernen ließen, und bei der es keine Rückgabe-Ansprüche gibt. Für alle Werke, bei denen solche Ansprüche nicht ausgeschlossen werden konnten, hat die Bundesrepublik Deutschland die Herkunfts-Erforschung übernommen. Anhand von Geschäftsbüchern und Korrespondenzen macht die Ausstellung anschaulich, wie Hildebrand Gurlitt und andere ihre Geschäfte in der NS-Zeit gezielt intransparent gemacht haben und warum sich die Provenienzforschung oft so schwierig gestaltet. Die meisten der rund 200 gezeigten Bilder, Grafiken und Skulpturen sind daher mit dem Vermerk "aktuell kein Raubkunstverdacht" versehen – soll heißen: Ein solcher Verdacht hat sich weder bestätigt noch konnte er widerlegt werden.

Infos über Gurlitt hinter der Wand

Zu den bisherigen sechs gesicherten Raubkunstfällen kamen unmittelbar vor Ausstellungseröffnung vier weitere hinzu: Kleinformatige Zeichnungen des 18.Jahrhunderts, die sich allerdings im Nachlass von Cornelius Gurlitts Schwester Benita befanden. Rechtmäßige Eigentümer sind die Nachfahren der französisch-jüdischen Familie Deutsch de la Meurthe. Ihre Familiengeschichte (nur die jüngste Tochter überlebte den Holocaust) ist eine von mehreren "Opfer-Biographien", die diese "Bestandsaufnahme Gurlitt" stärker in den Blick rückt, als die vorangegangenen Ausstellungen. Überhaupt wird hier ein anderer Akzent gesetzt: Cornelius und Hildebrand Gurlitt rücken in den Hintergrund, dienen eher als Aufhänger für einen allgemeineren Überblick, wie der Kunstraub im "Dritten Reich" vor sich ging. Zwar steht auch hier am Ausstellungsanfang der Koffer von Cornelius Gurlitt, in dem die Fahnder damals zahlreiche grafische Blätter von Liebermann, Picasso usw. fanden. Aber wer etwas über Gurlitt selbst erfahren will, muss hinter der Wand suchen, vor der dieser Koffer liegt. Von der laufenden Debatte um den Umgang mit dem alten Mann will die Ausstellung erkennbar Abstand halten. So werden einige heikle Fragen zu Konsequenzen aus dem Fall Gurlitt ausgeklammert. Die Komplexität des Themas Raubkunst und wie wir noch heute über solche "Hinterlassenschaften", über Kunst und Kunsthandel mit dem "Zivilisationsbruch" zwischen 1933 und '45 verstrickt sind, wird dennoch mehr als deutlich.

