Audio: Inforadio | 25.09.2018 | Barbara Wiegand

Berlin Art Week | 26. bis 30.09. - Kunst zwischen Klärwerk und Kathedrale

26.09.18 | 06:13 Uhr

Museen, Sammlungen, Galerien und sogar Kirchen sind Schauplatz der Berlin Art Week. Die Botschaft lautet: Berlin ist immer noch ein spannendes Zentrum der zeitgenössischen Kunstszene. Und die kommt mitunter auf recht schräge Ideen.Von Barbara Wiegand

Können Klänge das Wachstum von Bakterien im Abwasser beeinflussen? Verändern verschiedene Frequenzen ihre Formationen? Diesen nicht ganz alltäglichen Fragen spürt die schwedische Künstlerin Cecilia Jonsson nach. In den Räumen der Berliner Schering Stiftung stellt sie die Ergebnisse einer außergewöhnlichen Versuchsreihe vor, die sie in einem Klärwerk in Berlin Neukölln durchgeführt hat: Sie beschallte acht kleine mit Wasser gefüllte Becken – mal mit Ultra- oder Intraschall, mal mit klassischer Musik oder selbst gesungenen, verzerrt klingenden Tönen.

Ultraschall vertreibt die Bakterien

Und siehe da: Die Bakterien reagierten, und zwar nicht auf jeden Reiz gleich, wie die Künstlerin erzählt: "Also Ultraschall und klassische Melodien, da reagierten die sehr unterschiedlich, das konnte man mit dem bloßen Auge erkennen. Das Wasser wurde mal klarer, mal nicht. Der Geruch änderte sich." Unter dem Mikroskop seien diese Veränderungen noch deutlicher geworden, sagt Jonsson. Und einige dieser mikroskopischen Aufnahmen sind jetzt in der Schering Stiftung zu sehen. Genauso wie kleine, rostige Eisentafeln, die als Teil der Versuchsreihe in den Wasserbehältern befestigt waren. Kleine Erhebungen und Muster darauf zeugen von den ätzenden Spuren der Bakterien, die sie bei der Beschallung hinterlassen haben. Klassische Musik schien sie geradezu in Wallung zu versetzen – während Ultraschall sie in die letzte Ecke vertrieb – und das Wasser klarer werden ließ. In einem kleinen Ausstellungsraum der Schering Stiftung hängen diese Eisentafeln jetzt an der Wand – gewissenmaßen als Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft.

Durchkreuzter Blick: Die Routine des Alltags

Weniger experimentell – vielmehr ganz alltäglich geht es in der ehemaligen Kindl Brauerei in Berlin Neukölln zu. In dem zum Kunstzentrum umfunktionierten Industriebau nehmen junge Fotografen und Filmemacher die Routine des Alltags ins Visier ihrer Kameras. Den Weg ins Büro, die Hausarbeit, das morgendliche Aufstehen - sie führen derlei Routinen vor – oder ad absurdum. Louis de Belle etwa ist Pendlern in New York gefolgt und hat sie von hinten fotografiert – den Rücken mit dem zerknitterten Sakko, das T-Shirt, das in der Achselpartie vom Schweiß verfärbt ist und andere Spuren des Alltags, die sich in die Kleidung eingeschrieben haben. Sebastian Stumpf machte es zur schrägen Routine, ein Bad in Wasserbassins auf öffentlichen Plätzen zu nehmen und das per Selbstauslöser abzulichten. Ben Zank lässt einen Mann beim Überqueren der Straße statt unter die Räder unter die Fahrbahnmarkierung kommen, sodass die weiße Linie ihn fesselt.

Darin stecke das Absurde, sagt Kuratorin Hanna Dölle. "Man nimmt erstmal an, eine Situation, ein Bild sei normal. Aber dann gibt es auf einmal dieses Störende, was dazu kommt – oder etwas Überraschendes." Es gehe um die "Durchkreuzung eines routinierten Blicks" – oder auch um eine Durchkreuzung mechanisierter Abläufe, Routinen, Alltagsabläufe.

Eine Scheibe wird zum spiegelnden Brunnen

Jenseits derlei absurd alltäglicher Routinen entführt die Künstlerin Rebecca Horn in der Sankt Hedwigs Kathedrale in ein ganz eigenes, faszinierendes Universum. Dieses Universum ist eine Scheibe – unter der Kuppel vor dem Altar installiert. Genauer gesagt handelt es sich um einen kreisrunden, teilweise seitlich abkippenden Spiegel. Darüber hängt, wie ein monströser Kronleuchter, eine Konstruktion aus goldenen Trichtern und gespannten weißen und blauen Stoffstücken. Und wenn man hineinsieht, in die spiegelnde Scheibe, blickt man auf sich selbst, unter der hohen Kuppel und irgendwie auch hinunter ins Bodenlose.

Es sei wie ein Brunnen, aus dem nach oben auch Licht reflektiert wird, sagt Pater Georg Maria Röhrs, Kulturbeauftragter des Bistums. Das Bistum hat die Künstlerin eingeladen, vor dem Beginn geplanter Umbauten hier auszustellen.

Ausstellung erst nach Sonnenuntergang

Rund um diese zentrale Arbeit mit ihren Licht- und Spiegelreflexen sind Wasserschalen, weitere Spiegel und nachgebildete Totenschädel angeordnet – jenseits aufgesetzter Spiritualität entsteht eine Wechselwirkung zwischen Kunst und Kirche, die sich vor allem im Dämmerlicht entfaltet – weshalb die Kathedrale während der Ausstellung erst nach Sonnenuntergang geöffnet wird. So entführt der Rundgang über die Art Week in spirituelle Weiten, streift Absurditäten des Alltags oder nutzt die Kunst als wundersames Experimentierfeld. Dabei setzt man auf etablierte Namen, aber es gibt auch Raum für Newcomer – in Museen, Galerien und an ganz ungewöhnlichen Kunstorten.

Berlin Art Week | 26. bis 30. September 2018

Bild: Cecilia Jonsson Das wohl unkonventionellste Kunstwerk ist der Beitrag von Cecilia Jonsson. Durch die unterschiedliche Beschallung von Abwasserbakterien beeinflusst die Schwedin deren Formation.



Bild: dpa/Carstensen Das Herzstück der Berlin Art Week befindet sich dieses Jahr in der St. Hedwigs-Kathedrale. Die Installation von Rebecca Horn arbeitet mit Reflexionen in großen Spiegelflächen und aufgestellten Wasserschalen und soll eine Brücke zwischen Kunst und Kirche schlagen. Besonders markant ist dabei - diese Ausstellung wird erst nach Sonnenuntergang geöffnet.



Bild: Andreas (Franz Xaver) Süß Unter den ohnehin schon vielfältigen Ausstellungsorten der Berlin Art Week befindet sich auch das erstmals zugänglich gemachte Kellergewölbe der Akademie der Künste. In dieser faszinierenden Unterwelt befinden sich unter anderem Wandmalereien von Harald Metzkes und Horst Zickelbein.

Bild: Deutsche Bank/Alex Delfanne Beim Palais Populaire am Bebelplatz angekommen, kann dieses Jahr die Eröffnungsausstellung "The World on Paper" begutachtete werden. Neben 300 nach 1948 entstandenen Meisterwerken findet sich dort auch "Raveen", ein Kunstwerk der international anerkannten Ellen Gallagher.



Bild: dpa/Carstensen Auch im Martin-Gropius-Bau ist die Berlin Art Week mit eindrucksvollen ausstellungen zugegen. Hier kann unter anderem ab dem 29.09. Das Werk "Willing To Be Vulnerable" der südkoreanischen Künstlerin Lee Bul gefunden werden.

Bild: dpa/Carstensen Sogenannte "Cyborgs" der südkoreanischen Künstlerin Lee Bul sind im Martin-Gropius-Bau zu sehen.











