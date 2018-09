rbb|24/Vanessa Klüber Audio: Inforadio | 07.09.2018 | Stephan Ozsvath | Bild: rbb|24/Vanessa Klüber

Bezirksamt Mitte prüft bis Ende September - "DAU"-Mauerprojekt soll deutlich kleiner werden

07.09.18 | 15:51 Uhr

Am 12. Oktober soll das umstrittene Mauerprojekt in Berlin-Mitte starten. Zwar soll es jetzt eine Nummer kleiner ausfallen - trotzdem steht der Bezirk wegen der Genehmigung unter Zeitdruck. Notfalls will Bezirkschef Stephan von Dassel das Projekt platzen lassen.



Das Mauerprojekt "DAU Freiheit" des russischen Filmregisseurs Ilya Khrzanovsky, das vom 12. Oktober bis 11. November in Berlin-Mitte stattinden soll, soll nun doch kleiner ausfallen als geplant. Dennoch könnte die Genehmigung am Bezirksamt Mitte scheitern. Das machten Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel und Kulturstadträtin Sabine Weißler (beide Bündnis90/Die Grünen) am Freitag auf einer Pressekonferenz deutlich.

"Lieber ein Ende mit Schrecken"

Das Projekt sei einfach zu groß, um in so kurzer Zeit alle sicherheits- und baurechtlichen Punkte prüfen zu können, sagte von Dassel. Daher habe er den Senat um eine Verschiebung gebeten. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", sagte der Bezirkschef dem rbb. Besser wäre es, das Event auf Herbst 2019 zu verlegen. Dann jähre sich der Fall der Mauer zum 30. Mal, und am 9. November könnte die Mauer symbolträchtig eingerissen werden. Allerdings werde man sich der Prüfung nicht verweigern. Da der Antrag nun einmal vorliege und der Bezirk zu einer Stellungnahme verpflichtet sei, werde man alles tun, um diese auch fristgerecht abzugeben, sagte Weißler. Falls nötig, würden die Mitarbeiter des Bezirksamtes "bis ans Limit gehen".

Entscheidung muss bis zum 28. September fallen

Um das Projekt prüfen und genehmigen zu können, würden Unterlagen und Informationen von ganz unterschiedlichen Stellen und Behörden benötigt - vom Straßen- und Grünflächenamt über das Bauamt bis zur Feuerwehr. Diese müssten bis zum 11. September vorliegen. Anschließend habe sich der Bezirk eine Frist von zehn Tagen gesetzt, um eine Empfehlung auszusprechen. Die letzte Entscheidung müsste dann durch die Verkehrsleitung Berlin erfolgen. Deadline dafür sei der 28. September, sagte die Kulturstadträtin. Dabei habe der Antrag für das "DAU"-Projekt erst am 18. August vorgelegen - die jetzt beschlossene Verkleinerung sei erst in dieser Woche eingegangen. "Wenn es scheitert, dann scheitert es nicht an uns, sondern daran, dass es hier so reingepresst wurde", beklagte Weißler und verwies auf die ohnehin hohe Arbeitsbelastung im Bezirksamt - nicht zuletzt wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Diese würden sich fast ausschließlich in Mitte abspielen und in diesem Jahr besonders groß ausfallen, weil Berlin noch bis Ende Oktober die Präsidentschaft im Bundesrat innehabe.

Pressekonferenz zum "DAU"-Projekt im Bezirksamt Mitte

Von der Oberwallstraße bis zur Spree

Ursprünglich wollte Khrzanovsky ein Areal absperren, das vom Kronprinzenpalais bis zur Spree reichen sollte und unter anderem auch das Gelände der Staatsoper einschließen sollte. Der aktuelle Antrag der Künstlergruppe und des Veranstalters, der Berliner Festspiele, sieht nun ein kleineres Gelände vor, bei dem das Opernhaus ausgespart wird. Auch der zentrale Zugang über die Tiefgarage unter dem Bebelplatz ist vom Tisch. Der Zugang soll nun am Kronprinzenpalais in der Oberwallstraße eingerichtet werden. Das eigentliche Mauergelände soll sich fast rechteckig von der Oberwallstraße in Richtung Osten bis zur Spree erstrecken, und von Unter den Linden in südlicher Richtung bis zum Werderschen Markt. Um die rund dreieinhalb Hektar große Fläche von der Umgebung abzugrenzen, sollen mehrere hundert Mauerteile ins Stadtzentrum transportiert werden. Auf einer Länge von knapp 800 Metern sollen sie das gesamte Gelände umgeben.



Bezirkspolitiker über scharfe Kritik am Senat

Der Bezirk erneuerte am Freitag seine Kritik am Senat und an der zu kurzen Vorlaufzeit für die umfangreichen erforderlichen Prüfungen. "Können Sie mir jemanden sagen, der für diese Projekt brennt?", fragte die Kulturstadträtin die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Im Grunde müsse der Senat zunächst einmal entscheiden, ob er ein so umfangreiches Projekt in der Innenstadt überhaupt wolle und um was es sich dabei handeln solle: ein Kulturprojekt, ein Vorhaben des Stadtmarketings oder um eine kommerzielle Veranstaltung? Schließlich müssten die Besucher am Eingang ein "Visum" erwerben, um Zugang zu "DAU Town" zu erhalten. Vor allem die baurechtlichen Genehmigungen auf einer so großen Fläche seien so umfangreich, dass Weißler die dafür vorgegebene Frist für "definitiv zu kurz" hält. Auf dem Gelände sei eine Veranstaltung dieser Größenordnung noch nie durchgeführt worden, daher müsse "jeder Quadratzentimeter" geprüft werden - vor allem wegen des Gewichts und der Maße der Mauerteile.

"Haben den Mut, es abzusagen"

Da die einzelnen Quader, ingesamt an die 800 Stück, jeweils 2,75 Tonnen wiegen und - wie das Original - 3,70 Meter hoch seien, müsse auf dem gesamten Verlauf der Mauer der Untergrund geprüft werden - zum Beispiel, weil unter den Standflächen Gasleitungen verlaufen könnten. Auch Standfestigkeit der Mauerelemente und die Art ihrer Verankerung müssten geprüft werden, ebenso die Rettungswege, der Verlauf provisorischer Versorgungs-, Telekommunikations- und Stromleitungen sowie der freie Zugang von Hydranten. Dassel und Weißler machten deutlich, dass sie dem Projekt nur eine Freigabe erteilen würden, wenn die Sicherheit gewährleistet sei. Wenn die Prüfungen innerhalb der gesetzten Fristen nicht abgeschlossen werden könnten oder es Bedenken bei der Sicherheit gäbe, "werden wir den Mut haben, es abzusagen", sagte Weißler dem rbb.

Szenenbilder aus "DAU Freiheit" (2009 - 2011) Berliner Festspiele/Phemonen Film/Gruber Entstanden ist das Filmprojekt "DAU" in dieser eigens errichteten Filmstadt im ukrainischen Charkiv. Ursprünglich sollte hier eine filmische Biografie zum Leben des sowjetischen Physikers Lew Landau entstehen (kurz: "Dau"). Doch während der Dreharbeiten durchschritt das Projekt eine ungeahnte Entwicklung.



Phemonen Film Um seine Ideen zu realisieren, ließ Khrzhanovsky ein 12.000 Quadratmeter großes Labor und Filmset errichten, ein eigener Stadtteil, in dem zwischen 2009 und 2011 bis zu 400 Menschen lebten.

Phemonen Film Bereits 2005 hatte der russische Regisseuer Ilya Khrzhanovsky mit den Vorarbeiten zu seinem Filmexperiment begonnen. Mitgewirkt haben unter anderem der Kameramann Jürgen Jürges, der mit Fassbinder, Wenders und Haneke gearbeitet hat, der Komponist Brian Eno, die Trip-Hop-Band Massive Attack und der Dirigent Teodor Currentzis.

Phemonen Film Wie die Berliner Festspiele, Veranstalter von "DAU Freiheit", erläutern, bewegte sich das Projekt im Laufe seiner der Realisierung "weg von der historischen-biografischen Realität". In den Vordergrund rückten non-lineare Konzepte von Zeit und Raum sowie von Mensch und Natur.

Phemonen Film So erlebten die Menschen, die im Institut lebten, eine Zeitreise durch 30 Jahre Sowjetgeschichte - wobei rund 700 Stunden Filmmaterial enstanden. Später wurden daraus 13 Spielfilme und mehrere Serien. Ihre Premiere sollen sie vom 12. Oktober bis zum 9. November bei "DAU Freiheit" in Berlin erleben - innmitten einer neu errichteten Berliner Mauer.











Russischer Filmemacher will 13 Spielfilme präsentieren

Innerhalb des so abgegrenzten Geländes will Khrzanovsky insgesamt 13 Filme zeigen, die auf einem Projekt im ukrainischen Charkiv beruhen. Ursprünglich hatte der Regisseur nur ein Porträt des sowjetischen Physikers Lew Landau (kurz "Dau") drehen wollen, daraus wurde dann aber ein über zwei Jahres dauerndes Großprojekt, bei dem 400 Menschen in einer eigens erbauten Filmstadt lebten, wobei Leben und Alltag in der früheren Sowjetunion nachempfunden wurden. Aus dem 700 Stunden Rohmaterial entstanden die Filme, die im Rahmen des Berliner "DAU"-Projekts nun erstmals gezeigt werden sollen.

Das daraus entstandene "DAU"-Projekt soll anschließend unter den Schlagwörtern "Brüderlichkeit" und "Gleichheit" auch in Paris und London gastieren. Wie Bezirksbürgermeister von Dassel sagte, seien die Dimensionen dort allerdings viel kleiner. In Paris werde das Filmprojekt in einem privaten Gebäude stattfinden, in London sei dafür lediglich eine Brücke über die Themse vorgesehen. Er habe dem Senat vergeblich geraten, eine "Sprachregelung" zu finden, wie man das Projekt auf das Jahr 2019 verlegen könne. "Eine Woche nach dem Tag der Deutschen Einheit können wir hier nicht das nächste Mammutprojekt stemmen", sagt der Grünen-Politiker. Angekommen sei dieser Appell allerdings nicht.



